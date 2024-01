Designated Survivor, è morto a 42 anni Adan Canto

"Adan aveva una profondità di spirito che pochi conoscevano veramente", si legge nella dichiarazione che la famiglia ha scelto di rilasciare al Times. "Chi ha avuto la fortuna di vederla, ne è stato influenzato per la vita". Adan Canto era la star di The Cleaning Lady, serie poliziesca targata Fox giunta alla sua terza stagione. Nello show vestiva i panni di Arman Morales, un criminale di Las Vegas che accetta di proteggere una donna delle pulizie, immigrata clandestinamente dalle Filippine (e in cerca di una cura per il figlio gravemente malato). "Abbiamo il cuore spezzato nell'apprendere della scomparsa di Adan Canto", hanno dichiarato Warner Bros. Television e Fox Entertainment in un comunicato. “Era un attore meraviglioso e un caro amico . Siamo stati onorati di averlo nelle nostre famiglie, sin dal suo debutto negli Stai Uniti con The Following". Perché, di serie di successo, Canto ne ha firmate molte. Fino alla più recente, The Cleaning Lady, in cui ha dato prova di tutta la sua abilità artistica, la sua profondità e la sua vulnerabilità. Sul suo profilo Instagram, si leggono oggi i ricordi di chi lo ha amato.

La carriera di Adan Canto

Prima ancora di The Cleaning Lady, nella cariera di Adan Canto c'è stato il thriller Designated Survivor, al fianco di Kiefer Sutherland. Qui vestiva i panni di Aaron Shore, politico e membro di un immaginario gabinetto della Casa Bianca, sconvolto da un'esplosione al Campidoglio. Nato in Messico, Canto ha debuttato al cinema quando aveva solamente 7 anni nel popolare film romantico Come l'acqua per il cioccolato, girato nella sua città natale (Acuña). "Ho un ricordo vivido di quell'esperienza, ma non avrei mai pensato che avrei potuto far parte di questo mondo", ha raccontato in un'intervista poco prima della malattia. "Non avrei mai pensato che fosse qualcosa a cui puoi aspirare, provenendo da una città tanto piccola". Ai tempi della scuola, Adan pensava che il suo futuro fosse nella musica. E arrivò ad esibirsi in diversi gruppi jazz, negli Stati Uniti come in Messico. L'interesse vero per il cinema arrivò proprio mentre componeva musica per alcuni progetti cinematografici. Approdò così a Hollywood, recitando in The Following e in Mixology, nello show Netflix Narcos e - per l'appunto - in The Cleaning Lady. Accettando, finalmente, quel personaggio complesso che da tempo ricercava. "Non volevo fare nulla che non suonasse o non mi sembrasse giusto, e immagino di essere stato benedetto con buone opportunità", ha raccontato. Adan Canto lascia la moglie, Stephanie Ann, e i piccoli Roman ed Eve.