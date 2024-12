Kraven – Il cacciatore ultimo film spin-off di Spider-Man di Sony?

Pare che la pellicola sarà l’ultima prodotta dallo studio cinematografico come spin-off dell’Uomo Ragno. Secondo The Wrap, fonti interne alla Sony avrebbero rivelato che starebbero ridimensionando questi progetti, concentrandosi invece sul prossimo capitolo con protagonista della serie cinematografica madre, con protagonista Tom Holland



Il film Kraven - Il cacciatore, ultima aggiunta all’universo cinematografico degli spin-off di Spider-Man prodotto da Sony Pictures, sembra destinato a deludere al botteghino, secondo quanto riportano i media americani. Secondo le prime previsioni, gli incassi potrebbero essere inferiori perfino al deludente Madame Web, uscito quest’anno, secondo quanto riportato dal magazine americano Variety. “Questo sarebbe un altro insuccesso per una serie di film che fatica a conquistare il pubblico senza il personaggio centrale di Spider-Man”, scrive Conor Murray su un articolo pubblicato nelle scorse ore sull’edizione americana di Forbes.

Le stime riportate da Variety indicano che Kraven - Il cacciatore potrebbe guadagnare tra i 13 e i 15 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione negli Stati Uniti. Questa cifra è particolarmente bassa, soprattutto se confrontata con il budget di produzione del film, pari a ben 110 milioni di dollari. Anche rispetto ad altri adattamenti cinematografici di fumetti, il risultato appare decisamente poco competitivo. In confronto, perfino Madame Web aveva esordito con 15,3 milioni di dollari, nonostante fosse stato duramente stroncato dalla critica, con alcuni recensori che l’avevano definito “il peggior film mai tratto da un fumetto”, come si legge su Forbes.

Secondo The Wrap, fonti interne alla Sony avrebbero rivelato che lo studio sta ridimensionando i suoi progetti legati agli spin-off di Spider-Man, concentrandosi invece sul prossimo capitolo con protagonista Tom Holland.



Il protagonista è Aaron Taylor-Johnson

Kraven – Il cacciatore verrà distribuito in circa 3.200 sale negli Stati Uniti, un numero inferiore rispetto alle oltre 4.000 sale concesse ad altri film Sony come Venom e Madame Web. L’attore protagonista è Aaron Taylor-Johnson, che interpreta Kraven, un nemico storico di Spider-Man. Il personaggio era stato recentemente incluso nel videogioco di successo Spider-Man 2 per PlayStation 5, ma questa popolarità nel mondo dei gamer non sembra sufficiente a garantire il successo del film.

Approfondimento Kraven Il Cacciatore, il trailer del film con Aaron Taylor-Johnson

Le critiche al film Le prime recensioni non sono state clementi. Su Rotten Tomatoes, Kraven – Il cacciatore ha raccolto un punteggio negativo del 12% basato su 34 recensioni, posizionandosi al livello di altri flop Sony come Madame Web (11%) e Morbius (15%). Alcuni critici hanno sottolineato gravi problemi strutturali nel film. David Fear di Rolling Stone ha definito il progetto un “autogol” e ha espresso la speranza che possa rappresentare la conclusione dell’universo spin-off di Spider-Man della Sony (cosa che peraltro pare accadrà, come riportato nelle scorse ore dal magazine The Wrap).

Alison Willmore di Vulture ha invece messo in evidenza uno dei difetti principali: Kraven è un personaggio secondario che manca di un’attrattiva autonoma per il grande pubblico, e il protagonista Aaron Taylor-Johnson non riesce a compensare questa mancanza con il suo carisma. David Rooney di The Hollywood Reporter ha criticato il film per non chiarire quale tipo di antieroe Kraven dovrebbe rappresentare, aggiungendo che gli effetti visivi scadenti e il ritmo lento non aiutano.

Approfondimento Sony rinvia le uscite di Kraven - Il Cacciatore e The Karate Kid

Un universo problematico L’universo di Spider-Man della Sony include sei film dedicati ai personaggi secondari della serie a fumetti. Tuttavia, questi film non sono collegati al Marvel Cinematic Universe (MCU) e sono separati dalla trilogia di Spider-Man con Tom Holland, iniziata nel 2017. Il primo film di questa serie, Venom (2018), è stato un successo commerciale, incassando oltre 850 milioni di dollari nonostante recensioni non esaltanti (30% su Rotten Tomatoes). Tuttavia, i due sequel hanno faticato a replicare lo stesso risultato, registrando incassi più modesti e un’accoglienza critica ancora più tiepida.

Morbius (2022), con protagonista Jared Leto, non è stato affatto un successo, anzi: dopo un’apertura di 39 milioni di dollari, gli incassi sono crollati del 74% nella seconda settimana. Una seconda distribuzione nei cinema, pensata per sfruttare la popolarità del meme "It’s Morbin’ Time", ha guadagnato solo 300.000 dollari. Anche Madame Web ha subito un destino simile, ricevendo recensioni disastrose (11% su Rotten Tomatoes) e incassi deludenti. Ma perché gli spin-off Sony non funzionano? Questa domanda sorge spontanea. Secondo Forbes, “uno dei problemi principali di questi film è l’assenza di Spider-Man”. I personaggi di supporto non riescono a reggere da soli il peso di una narrazione senza l’eroe principale che li lega al resto dell’universo Marvel. La critica su Rotten Tomatoes per Venom evidenziava infatti come il film “avesse bisogno disperato di un legame più forte con Spider-Man.” Recensori come Jesse Hassenger dell’AV Club hanno definito questi tentativi “deludenti” e poco credibili. Peter Travers di ABC News ha stroncato Madame Web, sostenendo che Sony proponesse film di qualità discutibile, confidando ingenuamente nell’appeal del brand Spider-Man. Approfondimento Kraven - Il Cacciatore, il trailer del film con Aaron Taylor-Johnson

Dall’altra parte c’è il successo MCU Il contrasto con i film MCU di Spider-Man è netto. La trilogia con Tom Holland ha ottenuto recensioni estremamente positive, con punteggi Rotten Tomatoes superiori al 90%, e ha dominato al botteghino. Spider-Man: No Way Home (2021) ha sfiorato i 2 miliardi di dollari di incasso globale, posizionandosi tra i film di maggior successo nella storia del cinema. Approfondimento Spider-Man con Tom Holland e Zendaya arriverà al cinema a luglio 2026

Progetti futuri Nonostante gli insuccessi, Sony continua a espandere il proprio universo di Spider-Man. Tra i progetti in corso c’è una serie TV intitolata Spider-Noir, ambientata nella New York degli anni ’30. Nicolas Cage interpreterà il protagonista, portando sullo schermo una versione alternativa e più oscura di Spider-Man. La data di uscita, però, non è ancora stata annunciata. Approfondimento Spider-Noir, al via le riprese della serie con Nicolas Cage