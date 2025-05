883, Mauro Repetto torna alla musica con il singolo "Dj Sole"

Dopo anni di silenzio discografico, l’ex sodale di Max Pezzali riprende il filo del suo percorso musicale con un singolo in uscita il 30 maggio 2025. Un ritorno che non è solo musicale, ma anche creativo e multimediale, e che annuncia un progetto più ampio che lo vede ancora protagonista del panorama dell'intrattenimento italiano

Questo nuovo percorso artistico arriva a trent’anni dall’uscita dell’album Nord Sud Ovest Est (che è anche il titolo della seconda stagione della serie Sky sulla storia degli 883), simbolo di un’epoca e di una generazione. Repetto, oggi come allora, mette in campo una visione che mescola autenticità e sperimentazione, nella convinzione che la creatività non abbia mai smesso di accompagnarlo. “C'è un fil rouge, una continuità che non si è mai spezzata ma solo temporaneamente sospesa”, ha dichiarato l’artista, sottolineando come questo momento rappresenti la realizzazione del suo personale “Italian dream”.

Al centro ci sarà l’estro di Mauro Repetto, accompagnato da soluzioni tecnologiche all’avanguardia capaci di fondere linguaggi artistici diversi. Il videoclip ufficiale di Dj Sole, che sarà diffuso contestualmente al brano, fungerà anche da trailer per lo spettacolo. Il video è diretto da Stefano Salvati e realizzato con strumenti digitali di ultima generazione, in un’estetica da film d’azione che mira a sorprendere e coinvolgere.

L’interesse rinnovato nei confronti di Mauro Repetto non nasce soltanto dalla sua storia musicale. L’autobiografia intitolata Non ho ucciso l’uomo ragno, la fortunata serie serie tv Sky Original di Sydney Sibilia Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 (di cui arriverà il sopracitato secondo capitolo, molto atteso) e lo spettacolo teatrale Alla ricerca dell’uomo ragno, firmato da Maurizio Colombi e Stefano Salvati, hanno contribuito a riscoprire e valorizzare la sua figura. In otto mesi di tournée, lo show ha toccato cinquanta città, confermando il fascino di un racconto autobiografico che mescola leggerezza, profondità e capacità di reinventarsi.

Dj Sole: l’energia dell’estate tra dance e rock

Nel parlare del nuovo singolo, Mauro Repetto ne rivela le radici e l’ispirazione. “La musica è un’ancora di salvezza e una necessità”, ha spiegato ai microfoni dell'Ansa, raccontando il legame profondo con generi diversi, dal rap alla black music, passando per il soul e il rock. Se in passato l’approccio era basato sul campionamento, oggi l’artista torna anche come strumentista, in particolare con la chitarra, elemento che ha orientato l’identità sonora di Dj Sole.

Per questo ritorno, Repetto ha voluto mescolare l’energia tipica della musica dance con la potenza del rock, evocando un immaginario che richiama sia Donna Summer che i Kiss. Il brano, prodotto artisticamente da Matteo Bonsanto, è nato da un’immagine musicale precisa: una frase del brano New Sensation degli INXS, “…and the sun comes, like a God…”, da cui l’idea del sole come divinità luminosa e insieme DJ, capace di portare benessere e vitalità.

Un singolo che, nelle intenzioni dell’artista, vuole trasmettere la forza vitale che accompagna l’estate, ma anche quella che anima la sua nuova stagione artistica. “Vorrei comunicare tutta l’energia che è dentro di me ma anche l’energia assoluta che l’estate infonde”, ha aggiunto Repetto durante l'intervista concessa all'Ansa, chiudendo un cerchio e aprendone uno nuovo, nel segno della musica e dell’immaginazione.