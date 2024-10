Spider-Noir, al via le riprese della serie con Nicolas Cage

L'attore immortalato in alcuni scatti dal set diffusi sui social. La serie Prime Video racconta le avventure del personaggio creato da David Hine e Carmine Di Giandomenico, una versione noir dell'Uomo Ragno

Sono cominciate le riprese di Spider-Noir, l’attesa serie Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) che vede protagonista Nicolas Cage nei panni di Spider-Man Noir, una variante di Spider-Man creata da David Hine e Carmine di Giadomenico per i fumetti Marvel. Il portale JustJared e altri profili specializzati nelle produzioni Marvel hanno condiviso alcuni scatti dal set, che potete vedere embeddati in fondo a questo articolo.

La trama Secondo la trama ufficiale, la serie racconterà la storia di un investigatore privato anziano e sfortunato nella New York degli anni 30, costretto a fare i conti col suo passato da unico supereroe della città. Nelle foto pubblicate, Cage sembra rialzarsi da terra, ancora stordito, dopo aver subito un colpo.

Cast e crediti Nel cast, oltre a Nicolas Cage, figurano anche Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Li Jun Li e Abraham Popoola. Showrunner della serie sono Oren Uziel e Steve Lightfoot, che svolgono anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Phil Lord, Christopher Miller (già dietro gli straordinari successi animati Spider-Man: Un nuovo universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse, in cui il personaggio di Spider-Man Noir ha fatto il suo debutto cinematografico) e Amy Pascal. Regista e produttore esecutivo dei primi due episodi è Harry Bradbeer (Killing Eve, Fleabag, Enola Holmes).

Il personaggio Spider-Man Noir è un personaggio che appartiene all’universo Marvel Noir (Terra-90214), le cui vicende si svolgono in una versione alternativa della New York della Grande Depressione, alla fine degli anni ’20 del XX secolo. Peter Parker è un detective che indaga su un giro di contrabbando quando viene morso da un ragno velenoso uscito da un idolo, ottenendo così, in modo mistico e soprannaturale, i poteri che gli permetteranno di diventare un vigilante e combattere la criminalità organizzata della Grande Mela.