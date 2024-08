Spider-Man Noir, Abraham Popoola nel cast della serie tv live-action

L'attore si unisce al protagonista Nicolas Cage nello show che debutterà su Amazon Prime Video. L’identità del suo personaggio non è ancora nota, ma secondo la descrizione ufficiale sarà “un veterano della Prima Guerra Mondiale che sta cercando un’opportunità per andare avanti”

Abraham Popoola è entrato nel cast principale di Spider-Noir, la serie tv live-action su Spider-Man Noir, la versione alternativa e tenebrosa dell’Uomo Ragno, che uscirà su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Come riporta il magazine americano Variety, l’attore si è unito al protagonista, Nicolas Cage, e agli altri membri del cast Lamorne Morris, Brendan Gleeson e Li Jun Li. Secondo la sinossi ufficiale, lo show “racconta la storia di un investigatore privato anziano e sfortunato (Cage) nella New York degli anni Trenta, che è costretto a fare i conti con la sua vita passata come unico e solo supereroe della città”. Anche se finora l’identità del personaggio di Popoola non è nota, secondo la descrizione ufficiale “è un veterano della Prima Guerra Mondiale che sta cercando un’opportunità per andare avanti”. Spider-Noir proviene da Oren Uziel e Steve Lightfoot, che sono anche co-showrunner e produttori esecutivi. I due hanno sviluppato la serie con il team di Spider-Man: Un nuovo universo composto da Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal, che saranno tutti produttori esecutivi del nuovo show. Harry Bradbeer sarà invece sia produttore esecutivo sia regista dei primi due episodi.