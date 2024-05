Longlegs, trailer del film con Nicolas Cage nel ruolo di serial killer

È uscito il trailer ufficiale di Longlegs, l'attesissimo film da brivido che vede Nicolas Cage calarsi in un ruolo per lui inedito: quello del serial killer.

Nella pellicola, l'attrice Maika Monroe interpreta la detective che dà la caccia all’efferato assassino interpretato dalla star di Hollywood. Si tratta dell’horror diretto da Osgood Perkins, il figlio del protagonista di Psycho di Alfred Hitchcock: Anthony Perkins.



Osgood Perkins, già regista del film Gretel & Hansel, qui torna sul set a dirigere Nicolas Cage e Maika Monroe in un lungometraggio che mescola i generi del thriller e dell’horror, concentrandosi sulla figura di un killer seriale ferocissimo.

Questo film è stato presentato da una serie di inquietanti teaser criptici e poster promozionali sibillini, il cui mistero non fa altro che aumentare l’hype.

"È spaventoso lavorare come agente dell'FBI?" domanda un bambino curioso alla detective Lee Harker, interpretata da Maika Monroe (It Follows). "Sì", risponde lei, senza se e senza ma.



Il film uscirà nelle sale statunitensi il 12 luglio 2024, mentre per adesso non ci sono ancora notizie ufficiali relative all'uscita in Italia.

Potete guardare il trailer ufficiale del film Longlegs nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.