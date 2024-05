The Carpenter's Son, Nicolas Cage in un film su Gesù in chiave horror

Nicolas Cage farà parte del cast di una nuova pellicola che parla di Gesù in una chiave assolutamente inedita: si tratta infatti di un film che ne racconterà la storia in una versione horror.

Il titolo è The Carpenter's Son (che significa: "il figlio del falegname") e a dirigere c’è il regista egiziano-americano Lotfy Nathan.

Secondo quanto riportato dal magazine statunitense Deadline, l’opera offre un’inedita svolta horror sulla storia dell'infanzia di Gesù. Nel cast ci sono anche Noah Jupe, Souheila Yacoub e FKA twigs, la cantautrice, musicista e ballerina britannica (al secolo Tahliah Debrett Barnett).

FKA twigs è più conosciuta per il suo lavoro in ambito musicale, tuttavia la star inglese è stata impegnata in una serie di ruoli da attrice dal rilascio di Caprisongs nel 2022. Recita inoltre insieme a Bill Skarsgård nel remake del classico cult del 1994 Il corvo - The Crow diretto da Rupert Sanders, che uscirà ad agosto.



Cinenovo e Spacemaker sono le case di produzione che si occupano della pellicola, le cui riprese inizieranno quest'estate.