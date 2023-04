Ballerina, data d'uscita dello spin-off di John Wick con Ana de Armas

Proprio il divo poco fa aveva rivelato quando è ambientato Ballerina. Adesso finalmente sappiamo tutto sul “quando”, sia a livello diegetico sia per quanto riguarda l'aspetto extradiegetico: non rimane che aspettare il “dove”, ossia i cinema in cui approderà. Ballerina sarà diretto da Len Wiseman e scritto da Shay Hatten (già noto al grande pubblico per aver lavorato ad Army Of The Dead di Zack Snyder e John Wick: Capitolo 3 – Parabellum), Len Wiseman ed Emerald Fennel.

L’attrice Ana de Armas nel gennaio 2023 ha dichiarato quanto segue: "Siamo a Praga per le riprese da ormai quattro mesi. E sto soffrendo molto. Il mio corpo, la mia schiena... mi fa male ogni singolo punto del corpo. Sono dolorante, oltre a essere piena di lividi". Ma l’esempio di Keanu Reeves le ha dato un’energia notevole, motivandola ad andare avanti. "Quest'uomo riesce a rotolare, lanciarsi con tutto il corpo e fare acrobazie folli, perciò mi sono detta: 'No, non posso più lamentarmi. Basta così’”, queste le parole dell’attrice e modella cubana naturalizzata spagnola, la quale dal 2006 (anno in cui ha debuttato nel film spagnolo Una rosa de Francia) è considerata una delle attrici più interessanti. E oggi è a pieno titolo tra le più grandi star di Hollywood.

Tanti elogi anche da parte di Keanu Reeves nei confronti della collega de Armas

Comunque anche Keanu Reeves non si è risparmiato sul conto della collega, sottolineando quanto sia bello ed emozionante lavorare con Ana de Armas.

Dopo lo straordinario successo di 007 No Time To Die e la sua interpretazione della diva delle dive (Marilyn Monroe) in Blonde, Ana De Armas è stata scelta per raccogliere il testimone di Reeves-Wick.

L’attrice è stata notata proprio per le sue doti action dimostrate sul set di 007 No Time To Die, spingendo i produttori di John Wick a tenerla in considerazione per lo spin-off. L’attrice cubana aveva comunque già fatto la sua apparizione nella serie cinematografica in veste della giovane ballerina che, durante il terzo capitolo della saga, si stava allenando per diventare una spietata assassina.