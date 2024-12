Oscar 2025, dove vedere in streaming la cerimonia di premiazione

La novantasettesima edizione degli Oscar andrà in onda negli Stati Uniti in diretta via cavo e in streaming, una scelta che incontra le esigenze del pubblico e del settore audiovisivo, ormai entrato nell'era digitale



La macchina degli Oscar 2025 si è messa ufficialmente in moto e, con l'apertura delle votazioni che decideranno le shortlist del 17 dicembre, sono arrivati anche dettagli che riguardano la messa in onda della cerimonia di consegna delle statuette.

La notte degli Oscar 2025, in agenda domenica 2 marzo, sarà trasmessa negli Stati Uniti in diretta da ABC e in streaming su Hulu, sempre per gli Usa. In alcuni Paesi, sarà invece Disney+ ad occuparsi della diffusione dell'evento in streaming.

Negli Usa cerimonia anche in streaming

Gli Academy Awards, molto spesso considerati una istituzione immutabile dell'industria cinematografica, si stanno evolvendo per incontrare sempre di più le esigenze del pubblico, questa è la ragione principale della decisione di mandare in onda la cerimonia di consegna dei premi in diretta televisiva via cavo e anche in streaming, una formula innovativa per gli Stati Uniti e che tiene conto delle trasformazioni del settore audiovisivo ormai entrato nell'era digitale.

Il pubblico statunitense avrà dunque la possibilità di seguire la novantasettesima edizione dei premi con più modalità. L'ampliamento dell'offerta dovrebbe condurre allo sperato aumento degli ascolti che preoccupa gli organizzatori da diverse stagioni.

L'annuncio della partnership con Hulu è stato dato in maniera congiunta da ABC e dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Hulu renderà disponibile anche la diffusione on-demand della cerimonia dal giorno successivo. Leggi anche Premi Oscar, l'Academy pensa di inserire un premio per gli stunt

L'evento presentato da Conan O'Brien La notte degli Academy Awards 2025 del prossimo marzo ha trovato il suo presentatore in Conan O'Brien, alla prima esperienza sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles in queste vesti.

Il comico, scrittore e produttore, nonché volto di talk show seguitissimi negli States, occuperà il ruolo che nelle ultime due edizioni è stato di Jimmy Kimmel, l'annuncio è stato dato da lui stesso a metà novembre, prima dei Governors Award (GUARDA LE FOTO DEL RED CARPET) con un video registrato ad hoc.

O'Brien è stato salutato con entusiasmo dai realizzatori della cerimonia. Raj Kapoor e Katy Mullan, produttori esecutivi dello show, hanno sottolineato le doti del comico, noto per il suo senso dell'umorismo unico e per la sua esperienza televisiva, necessaria per una diretta così importante.

Prima del suo, erano stati fatti molti nomi per la conduzione della cerimonia hollywoodiana - inclusi quelli di Hugh Jackman e Ryan Reynolds che quest'anno si sono imposti nel panorama mediatico grazie al successo di Deadpool & Wolverine – ma alla fine l'ha spuntata il volto della tv a stelle e strisce che nel 2024 ha lanciato anche un travel show in streaming: Conan O'Brien Must Go. Leggi anche Reynolds e Jackman ancora insieme in un film dopo Deadpool & Wolverine

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie