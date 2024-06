Premi Oscar, l'Academy sta pensando a un premio per gli stunt

"L'Academy è un organismo vivente", ha detto la presidente Janet Yang che ha invitato gli adetti ai lavori a seguire gli sviluppi sul tema. Da diverso tempo a Hollywood si discute sulla possibilità di includere un premio per la migliore sequenza acrobatica



A Hollywood qualcosa si muove a favore degli stuntman, categoria importantissima, cui si deve la resa finale di molte sequenze nei film, specie quelle più spettacolari.

Empire Magazine ha riportato, in esclusiva, le dichiarazioni raccolte nel corso dell'ultimo Festival di Cannes (LO SPECIALE) di Bill Kramer, CEO dell’organizzazione. Kramer ha riferito delle discussioni aperte coi membri dell'Academy, che sono anche degli stunt, sull'introduzione nell'ambito dei premi Oscar di un riconoscimento per la categoria delle controfigure.

Gli stuntman sono stati parecchio al centro della scena in questa stagione per vari motivi, primo fra tutti l'uscita del film The Fall Guy che ha acceso i riflettori sul lavoro di queste figure essenziali per il cinema di tutti i tempi ma soprattutto per quello moderno.

A Hollywood la discussione è aperta

Sembra che, dopo tante pressioni, il mondo del cinema sia pronto a riconoscere i giusti meriti agli stuntman, figure che restano, nella maggior parte dei casi, all'ombra delle star principali dei film nei quali hanno comunque dei ruoli consistenti.

La discussione su un premio da attribuire alla migliore sequenza acrobatica, dunque a stuntman e stuntwoman che vi prendono parte, è attiva a Hollywood, lo confermano i vertici dell'Academy.

Bill Kramer ad Empire ha dichiarato che da parte dell'organizzazione c'è apertura nei confronti delle istanze dei membri.

Tra due anni, conferma il CEO, sarà assegnato nell'ambito degli annuali Oscar un premio ai direttori del casting e c'è ragione di credere che i tempi per l'istituzione della statuetta dorata per gli stunt potrebbero non essere lunghi. D'altra parte, l'introduzione di questo premio per una categoria così essenziale nel cinema riemerge con urgenza ogni volta che in sala arriva una pellicola dove gli stunt hanno un peso importante.

Dai titoli della saga di John Wick a James Bond, a Mission: Impossible, fino ai film della saga di Mad Max, non si contano le pellicole che potrebbero competere per la categoria e, a cicli, l'argomento riempie le pagine dei media di settore toccando anche il pubblico. L'ultima petizione sull'argomento è stata aperta su Change.org nel 2023. leggi anche John Wick 4, l'omaggio di Keanu Reeves agli stuntmen del film

The Fall Guy, un film sul mondo degli stunt Janet Yang, presidente dell'Academy, ha invitato gli interessati a seguire gli aggiornamenti sul tema e ha confermato che si sta procedendo a sostegno degli stuntman come si è fatto per i direttori del casting.

Yang ha aggiunto che l'Academy è un organismo in piena evoluzione, che ha tutto l'interesse a lavorare a sostegno dei suoi membri e delle loro istanze.

Ora più che mai l'introduzione di un nuovo premio per gli stuntman è al vaglio, specie perché il loro ruolo sul set non è più solo sotto gli occhi della produzione. Pellicole di successo come The Fall Guy hanno messo in evidenza il ruolo cruciale di questi professionisti per la riuscita dei film. David Leitch, il regista della commedia action con Ryan Gosling, ha voluto gli stuntman sul tappeto rosso insieme alle star affinché anche per loro, che rischiano grosso in nome della spettacolarità del film, ci fossero i flash ed applausi tradizionalmente riservati ai membri più blasonati del cast. vedi anche The Fall Guy, Ryang Gosling ed Emily Blunt alla première a Londra