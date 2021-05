L'attore che ha vestito i panni del mitico agente del CTU nella serie televisiva "24" sarà il protagonista di un nuovo show. Ordinato da Paramount+ e scritto da Glenn Ficarra e John Requa di "This Is Us", si preannuncia un successo che farà la gioia degli action addict

I fan sfegatati di Jack Bauer della mitica serie televisiva 24 gioiranno apprendendo la notizia che Kiefer Sutherland è stato scelto per interpretare il protagonista di una serie a tema spionaggio.

Per adesso il progetto non ha ancora un titolo ufficiale, invece l'entusiasmo di chi ha adorato l'action show più adrenalinico della storia del piccolo schermo un nome ce l'ha già: esaltazione pura!



Ordinata da Paramount+, questa nuova serie sarà composta da otto episodi e si baserà sulla sceneggiatura scritta da Glenn Ficarra e John Requa, il duo di sceneggiatori e registi a cui si deve, tra le altre cose, anche la serie This is Us.



Questo nuovo progetto racconterà la storia di James Weir, un agente che lotta in nome della democrazia in un mondo governato dalla disinformazione e dagli interessi politico-economici.



Glenn Ficarra e John Requa saranno anche i registi e i produttori esecutivi, assieme allo stesso Kiefer Sutherland.



"Dal momento in cui abbiamo concepito questo thriller paranoico, abbiamo subito pensato a Kiefer", hanno dichiarato i due autori dello script, pensando chiaramente al Jack Bauer di 24, il ruolo più iconico che l'attore ha rivestito negli ultimi anni della sua lunga carriera.



James Weir sarà il nuovo Jack Bauer? approfondimento I 30 migliori film d'azione Chissà se James Weir riuscirà a farci "dimenticare" Jack Bauer... Sicuramente essere all'altezza di uno dei personaggi preferiti dal pubblico che ama il genere di azione sarà difficile. Ma non certo impossibile, specie se alla penna della sceneggiatura e all'obiettivo della cinepresa ci sono due fuoriclasse come Ficarra e Requa.



Tra manipolazione comportamentale e stato di sorveglianza, l'agente James Weir si ritroverà in prima linea in una battaglia che ha come scenario quello distopico di una dittatura da cui sarà proprio lui a dover cercare di salvare il mondo.



Tra i produttori esecutivi, ci sono anche Charlie Gogolak e Suzan Bymel di Entertainment 360. Lo show sarà prodotto da CBS Studios e verrà distribuito a livello internazionale da ViacomCBS Global Distribution Group.

Le parole di Kiefer Sutherland

approfondimento Donald Sutherland, la biografia di un mito "Sono stato un ammiratore del lavoro di John Requa e Glenn Ficarra per parecchio tempo e sono entusiasta di lavorare a questo nuovo entusiasmante progetto assieme a loro e a Paramount+. Il ricongiungimento con David Nevins lo rende ancora più speciale. Non vedo l’ora che la serie arrivi nel 2022", queste le parole di Kiefer Sutherland (che ci spoilerano la data di uscita, perlomeno l'anno)...