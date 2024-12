Selena Gomez si è fidanzata ufficialmente con Benny Blanco

Selena Gomez, 32 anni, si è ufficialmente fidanzata con Benny Blanco, il produttore 36enne con cui fa coppia fissa da qualche anno.

La popstar ha condiviso la notizia su Instagram mercoledì 11 dicembre, pubblicando un carosello di immagini. Ad attirare l'attenzione dei fan, la sua espressione felice. Ma anche il gigantesco diamante che ora sfoggia al dito.

L'annuncio del fidanzamento

"L'eternità comincia ora...", ha scritto Selena Gomez nella didascalia. Mentre Benny Blanco ha commentato: "Ehi, aspettate... Questa è mia moglie". Il carosello mostra un primo piano dell'anello, un momento della proposta (avvenuta durante un romantico pic-nic), un suo scatto che la ritrae felice e divertita e, infine, un abbraccio col compagno.

Durante un'apparizione all'Howard Stern Show, lo scorso maggio, Blanco aveva confessato di vedere - nel suo futuro - un matrimonio con lei. "Quando la guardo penso sempre che niente potrebbe essere meglio di ciò che abbiamo", disse all'epoca.

Gomez e Blanco si conoscono da diversi anni sin da quando, nel 2019, hanno collaborato al brano I Can't Get Enough con Tainy e J Balvin. Tuttavia, solo nel giugno del 2023 hanno cominciato a frequentarsi. Ad agosto, Selena ha pubblicato il singolo Single Soon prodotto da Benny, a dicembre ha confermato la relazione, a gennaio 2024 la coppia ha debuttato ufficialmente sul red carpet degli Emmy.

"Senza entrare troppo nei dettagli, penso che sia davvero importante incontrare qualcuno che ti rispetti", diceva Selena qualche mese fa. "E penso che sia davvero bello stare con qualcuno che capisce il mondo in cui vivo". In un'intervista al TIME ha anche dichiarato che, se non avesse incontrato il suo compagno, avrebbe adottato un bambino da sola. "Sono stata sola per cinque anni e mi ci sono davvero abituata. Molte persone hanno paura di stare da sole e probabilmente mi sono tormentata anche, poi in un certo senso l'ho accettato, e ho elaborato il mio piano: adottare un bambino entro i 35 anni, in caso non avessi incontrato la persona giusta". La persona giusta, però, è arrivata. E sta costruendo il suo futuro insieme a lei.