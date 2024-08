Selena Gomez su spinoff I Maghi di Waverly: “Mi sento di nuovo a casa"

Selena Gomez si è espressa circa le riprese dello spinoff di I Maghi di Waverly. “Mi sono sentita come se fossi di nuovo a casa”, queste le parole della star della musica e del piccolo schermo.

Nelle scorse ore la diva ha parlato dei ciak dello show che, più di 12 anni dalla fine di I maghi di Waverly nel 2012 dopo quattro stagioni, sta facendo sentire Gomez come se fosse ritornata finalmente “a casa”. "Sono così felice di poter riportare questo dono d'infanzia che mi è stato dato ai nuovi piccoli fan là fuori”, ha detto Selena Gomez giovedì 22 agosto 2024 durante la premiere della quarta stagione di Only Murders in the Building a Hollywood.

Il co-protagonista David Henrie ha rivelato anche che sta usando la sua bacchetta originale di I Maghi di Waverly nel reboot. Quando la serie si è conclusa nel 2012, infatti, i produttori hanno regalato le bacchette incorniciate in vetro come regali di fine riprese al cast. "Ho pensato: la tirerò fuori di nuovo”, ha detto Henrie. E alla fine la sua previsione si è avverata.