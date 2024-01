I maghi di Waverly, in produzione il sequel con Selena Gomez

Stando a quanto rivelato in esclusiva da Deadline, Selena Gomez e David Henrie saranno ancora Alex e Justin Russo. Al via la produzione di un pilot della celebre serie tv

Come riportato in esclusiva da Deadline , Selena Gomez e David Henrie saranno ancora i fratelli Russo . Il magazine ha annunciato la decisione di realizzare un pilot del sequel della serie tv divenuta una delle produzioni cult della Disney. I due attori saranno anche produttori esecutivi.

La serie tv andò in onda in America dal 2007 al 2012 per un totale di quattro stagioni e oltre cento episodi. Oltre agli apprezzamenti da parte del pubblico, I maghi di Waverly fu premiata anche con ben due Emmy Awards come Outstanding Children's Program nel 2009 e tre anni dopo. La produzione servì anche a lanciare la carriera di Selena Gomez, divenuta in breve tempo una delle grandi protagonisti del cinema e della musica.