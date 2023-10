Selena Gomez, il duetto a sorpresa con i Coldplay. VIDEO

“Quale canzone volete che vi canti?”. La scorsa domenica, durante il concerto dei Coldplay al Rose Bowl di Pasadena, in California, Chris Martin ha accolto sul palco due fan che hanno richiesto con un cartellone di aggiungere alla scaletta dello show il brano Let Somebody Go, la collaborazione con Selena Gomez presente nell’ultimo album della band Music of the Spheres del 2021. “Questa canzone che avete scelto, la suonavamo un po’. Ma quando l’abbiamo registrata, l’abbiamo registrata con Selena Gomez” ha detto il frontman del gruppo, seduto alla tastiera. “È stata molto gentile quando è venuta in studio e ha reso la canzone molto migliore, ma non riusciamo mai a cantarla con lei. Per favore perdonatemi se non suona altrettanto bene come la registrazione”. A sorpresa Gomez, in abito lungo nero, ha raggiunto Martin sul palco per eseguire il duetto, accompagnato anche dalla chitarra elettrica della band H.E.R.. “Grazie Coldplay e H.E.R. per una notte incredibile” ha scritto la popstar in una story Instagram dopo l’esibizione finita tra gli applausi del pubblico.