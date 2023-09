Selena Gomez, il backstage del videoclip del nuovo brano Single Soon

selena gomez, il backstage della nuova canzone

Single Soon ha segnato il ritorno di una delle artiste più amate dal pubblico, basti vedere i suoi oltre 429.000.000 follower su Instagram che la rendono la donna più seguita della piattaforma. La cantante, attrice e imprenditrice ha raccontato la voglia di libertà nel brano: “Ima date who I wanna / Stay out late if I wanna / Ima do what I wanna do / I’m picking out this dress / Trying on these shoes / Cause I’ll be single soon”.

Ora, la popstar ha condiviso il backstage del videoclip con le immagini che la immortalano impegnata a soffiare le candeline della torta di compleanno.