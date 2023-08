Selena Gomez celebra la bellezza di essere single nel nuovo brano

Selena Gomez racconta la felicità di essere libera e sé stessa in Single Soon: "Ima date who I wanna / Stay out late if I wanna / Ima do what I wanna do / I’m picking out this dress / Trying on these shoes / Cause I’ll be single soon”

La popstar ha pubblicato il nuovo brano come regalo di fine estate ai fan, come raccontato su Instagram. In meno di dodici ore il videoclip ha raccolto più di due milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ci sono canzoni che raccontano le prime fasi di una relazione, altre che ne descrivono il dolore per la fine, ma ci sono anche quelle che celebrano l’essere single e la libertà di poter fare quello che più si desidera, Single Soon di Selena Gomez è una di queste.

Nei giorni scorsi la cantante aveva presentato la canzone sul profilo Instagram da oltre 427.000.000 follower che la rendono la donna più seguita della piattaforma: “Volevo far uscire una piccola canzone divertente che ho scritto un po’ di tempo fa ma che ritengo perfetta per la fine dell’estate”.

Dall’affermazione con il gruppo Selena Gomez & the Scene al grande successo da solista, nel corso degli anni la cantante, attrice e imprenditrice ha conquistato un ruolo importante nella scena discografica internazionale. Dopo una lunga attesa l’artista ( FOTO ) ha deciso di pubblicare un nuovo brano dal titolo Single Soon.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Nel videoclip la cantante racconta il significato del testo con le immagini tra un'uscita con le amiche, una serata in discoteca e un vestito elegante. Selena Gomez è la voce di una generazione che oltre all’amore celebra anche la voglia di essere sé stessi non avendo paura delle decisioni.

Nel brano Selena Gomez celebra la voglia di essere libera facendo ciò che più desidera: “Ima date who I wanna / Stay out late if I wanna / Ima do what I wanna do / I’m picking out this dress / Trying on these shoes / Cause I’ll be single soon”.

Ecco il testo completo di Single Soon di Selena Gomez:

Should I do it on the phone?

Should I leave a little note in the pocket of his coat?

(Yeah)

Maybe I’ll just disappear

I don’t wanna see a tear

And the weekend’s almost here

I’m picking out this dress

Trying on these shoes

Cause I’ll be single soon

I’ll be single soon

I know he’ll be a mess

When I break the news,

But I’ll be single soon

I’ll be single soon

Ima date who I wanna

Stay out late if I wanna

Ima do what I wanna do

I’m picking out this dress

Trying on these shoes

Cause I’ll be single soon

I’ll be single soon

I know I’m a little high maintenance

But I’m worth a try

Might not give a reason why

(Oh well)

We both had a lot of fun

Time to find another one

Blame it all on feeling young

I’m picking out this dress

Trying on these shoes

Cause I’ll be single soon

I’ll be single soon

I know he’ll be a mess

When I break the news-

But I’ll be single soon

I’ll be single soon

Ima date who I wanna

Stay out late if I wanna

Ima do what I wanna do

I’m picking out this dress

Trying on these shoes

Cause I’ll be single soon

I’ll be single soon

Yeah, I’ll be single soon

Yeah, I’ll be single soon

Yeah, I’ll be single soon

Yeah, I’ll be single soon

I’m picking out this dress

Trying on these shoes

Cause I’ll be single soon

I’ll be single soon

I know he’ll be a mess

When I break the news

But I’ll be single soon

I’ll be single soon

Ima date who I wanna

Stay out late if I wanna

Ima do what I wanna do

I’m picking out this dress

Trying on these shoes

Cause I’ll be single soon

I’ll be single soon