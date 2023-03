Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, primo e secondo nella classifica dei più seguiti in assoluto su Instagram, cominciano a vedere più da vicino il terzo occupante di questa graduatoria da molti zeri che riguarda il popolare social di Meta: Selena Gomez . L'attrice e cantante statunitense ha raggiunto (e superato ) i quattrocento milioni di follower , un numero incredibile che rende la star di Only Murders in the Building la donna più seguita di Instagram . Il record è stato celebrato con un post che racchiude gli scatti più belli della beniamina della musica, del cinema e della tv con i suoi fan: è a loro che la trentenne deve la sua popolarità e tutto il suo successo.

Selena Gomez aveva raggiunto la cifra record di follower a marzo superando in volata la più piccola delle Kardashian, Kylie Jenner , che attualmente è ferma a 382 milioni di follower. Numeri da capogiro che testimoniano una popolarità planetaria ma che sembrano ancora piccoli se paragonati ai 564 milioni di seguaci del cinque volte Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo e ai 444 milioni di follower di Leo Messi , il campione argentino che potrebbe essere agguantato - a breve, chissà - proprio dall'attrice di origine messicana che ha molti assi nella manica per continuare ad accrescere la sua platea di ammiratori virtuali.

I numeri non mentono: Selena Gomez è la figura femminile più amata di Instagram, che le piaccia o no, una precisazione doverosa dal momento che l'attrice e cantante di Bad Liar non ha mai negato di avere un rapporto di amore e odio con i social media che ha mollato a fasi alterne della sua vita per proteggere la sua salute mentale. I periodi di assenza dalle piattaforme sulle quali la giovane diva di Hollywood condivideva qualche dettaglio in più sulla sua già molto esposta vita non hanno scalfito l'amore dei suoi fan la cui mole è cresciuta nel tempo fino a diventare più importante, numericamente parlando, di quella di Kylie Jenner o di Ariana Grande , le altre due superstar dello showbiz e del mondo online in grado di insidiare la posizione della Gomez nella classifica generale dei più seguiti sul social di Meta.

Selena Gomez è una dei tre protagonisti di Only Murders in the Building , serie tv commedia dalla vocazione crime in streaming con gli episodi della seconda stagione dal 28 giugno su Disney +, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Il suo personaggio è Mabel Mora, artista dal passato oscuro e inquilina del famoso palazzo che dà il titolo allo show

A meno di un anno dal rilascio dei primi dieci episodi dello show divertente dalle forti venature di mistery e crime, Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez sono pronti a tornare sullo schermo per sciogliere i nodi irrisolti dalla formidabile stagione di debutto. Con loro, nel cast, tante new entry che il pubblico amerà molto

La straordinaria normalità di Selena Gomez

Quali sono i segreti di Selena Gomez, star che gode di un amore sconfinato da parte dei suoi fan? La risposta potrebbe essere semplice e in buona parte ha a che fare con la straordinaria normalità con cui la star gestisce il suo profilo personale, privo di scatti posati, foto ritoccate o post così virali da sconvolgere per giornate intere gli algoritmi dei social media. La Gomez è, nei limiti delle sue possibilità, una ragazza normale che ci tiene a raccontarsi senza contraffazioni specie da quando ha capito che l'universo virtuale non le faceva bene.

Avendo vissuto sia l'adolescenza che la giovinezza sotto i riflettori, la baby star Disney non è riuscita a evitare i contraccolpi psicologici della fama e l'inadeguatezza tipica della crescita. La sovraesposizione mediatica le ha poi fatto prendere una posizione decisa sui social network che ha abbandonato arrivandoli a definire tossici, pieni di persone frustrate, una perdita di tempo. Dalle dichiarazioni sulla vita online (fatte da una giovanissima cresciuta nell'era di internet che, non a caso, piace sia ai Millennial che alla Generazione Z) alla condivisione della fragilità emotiva legata a una salute problematica che ha messo a rischio la sua stessa sopravvivenza, ai tanti amori nati e finiti (vedi la storia con Justin Bieber), sono tanti i motivi per cui si finisce per parlare così spesso di Selena Gomez, personaggio nel tempo sempre più interessante e centrale nella cultura pop.

Alla Gomez si deve il grande seguito di show come Only Murders in the Building le cui riprese sono in corso proprio in questi giorni a New York. Chiunque abbia uno smartphone avrà visto la foto dell'attrice in abito da sposa, un look di scena che lei stessa ha condiviso sul suo profilo. Uno spoiler che ci dice che lei è più attiva che mai e che occorrerà tenerla d'occhio (o seguirla) anche nel 2023.