Selena Gomez sorpassa di nuovo Kylie Jenner su Instagram

Selena Gomez, le sue parole

“Le persone possono chiamarmi brutta o stupida e va bene. Ma ci sono certe persone che si esprimono in maniera molto dettagliata, scrivono paragrafi specifici e meschini che rischiano di farmi piangere per tutto il tempo” ha raccontato Selena Gomez a Vanity Fair, manifestando così il suo rapporto sofferto con i social. “In passato ho sofferto molto di ansia, non ce la facevo più. Vedo i social come una perdita di tempo.”. La cantante e attrice ha poi continuato: “Ci sono cose meravigliose sui social media: è bello entrare in contatto con i fan, vedere quanto sono felici ed entusiasti e scoprire le loro storie. Ma adesso ho creato un mio filtro: tutto quello che faccio lo mando al mio assistente che lo pubblica”. Un modo, ha spiegato l'artista, per non leggere i commenti negativi. “Non ho mai avuto la possibilità di andare in una vera scuola superiore. Il mondo è stato il mio liceo per molto tempo e ho iniziato a essere sommersa da informazioni che non volevo” ha spiegato ancora. “Ho attraversato un periodo difficile durante una rottura e non volevo leggere niente. Non necessariamente sulla relazione, ma non volevo leggere opinioni contro altre persone. Ci sarebbero migliaia di commenti davvero carini, ma la mia mente va dritta a quelli cattivi”. Va meglio, invece, il rapporto con TikTok, che Selena Gomez trova meno ostile.