Selena Gomez, il prossimo album potrebbe essere l'ultimo

Tra le canzoni più famose dell’artista troviamo The Heart Wants What It Wants, Kill Em with Kindness, Lose You to Love Me e De Una Vez

Nella recente intervista l’artista si è soffermata sulla sua carriera parlando della possibilità di registrare soltanto un altro album: “Sento di averne soltanto un altro”. La voce di Lose You to Love Me non ha fornito ulteriori dettagli sul disco e sulla sua eventuale data di uscita.

Nel corso degli anni Selena Gomez si è affermata come una delle protagoniste assolute di Hollywood: dal piccolo schermo alla musica passando per il mondo del beauty. L’artista ( FOTO ) ha sempre ottenuto grandi consensi da parte del pubblico divenendo addirittura la donna più seguita di Instagram con 429.000.000 follower.

La carriera da cantante dell’artista ha avuto inizio con la formazione Selena Gomez & the Scene che ha raggiunto la Top10 della classifica statunitense Billboard 200 con tutti i suoi tre album Kiss & Tell, A Year Without Rain e When the Sun Goes Down.

Successivamente, Selena Gomez si è concentrata sul percorso da solista ricevendo anche importati riconoscimenti come ad esempio una nomination alla 64esima edizione dei Grammy Awards nella categoria Best Latin Pop Album per Revelación, trainato dai singoli De Una Vez, Baila Conmigo con Rauw Alejandro e Selfish Love con DJ Snake.