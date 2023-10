Only Murders in the Building 4, annunciata nuova stagione della serie

Il trio di investigatori di Only Murders in the Building tornerà per una nuova indagine nella quarta stagione della comedy gialla. Hulu ha infatti annunciato il rinnovo della serie tv, in Italia disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), nello stesso giorno dell’uscita del finale della terza stagione. Lo scorso agosto, in occasione del debutto sulla piattaforma di Only Murders in the Building 3, la stagione aveva raggiunto il traguardo di première con il maggior numero di visualizzazioni di qualsiasi sceneggiato originale Hulu nel 2023.