Forbidden Fruit, cosa sapere sulla nuova serie tv turca da oggi in tv

Tra le due sorelle protagoniste di Forbidden Fruit la più nota al pubblico è Sevda Erginci (Zeynep), che ha recitato in Come Sorelle (Sisterhood), la serie turca del 2019 trasmessa in Italia dal 2020 sempre su Canale 5.

Sarp Can Köroğlu (Kemal in Forbidden Fruit) è già apparso in Love is in the air, serie televisiva turca del 2020 trasmessa anche in Italia dall'anno seguente.

Onur Tuna, attore e cantante (qui Alihan), è uno dei volti principali de Il Dottor Alì, remake turco del titolo sudcoreano Good Doctor.