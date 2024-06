8/14 ©Getty

Dettagli di alcuni dei look della Fall/Winter Armani Privé 2024-25 che rivelano la fattura artigianale ed esclusiva di creazioni dalla lavorazione sofisticata e precisissima. Le perle fanno parte dei dress come degli accessori, arricchiscono le clutch come le borse a mano da sera e caratterizzano i gioielli che per Re Giorgio sono sempre bold