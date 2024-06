Milano Fashion Week, le star in prima fila alle sfilate maschili. FOTO

Quando a Milano ci sono le sfilate maschili basta guardarsi attorno per scoprire quali saranno le tendenze della prossima stagione. Ad indossare i look più desiderabili non sono solo i modelli in passerella ma anche gli artisti della musica, gli influencer e i volti più amati del grande e del piccolo schermo, protagonisti di spicco dei vari fashion show. Ecco gli scatti delle guest star dei principali eventi moda



A cura di Vittoria Romagnuolo