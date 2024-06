Milano Fashion Week, la sfilata Gucci Uomo per la S/S 2025. FOTO

Le creazioni della prossima bella stagione di Gucci sono destinate a un pubblico che pensa fuori dagli schemi e che, anche quando è in città, si sente un po' in vacanza. Completi sartoriali stampati e dal fit rilassato fatti per chi vuole abbracciare un lifestyle vitale ed energico. I nuovi must have sono le polo decorate e gli shorts in popeline. Paul Mescal, in prima fila, ci ha già mostrato come si indossano



A cura di Vittoria Romangnuolo