Moda, Canali, una mostra e una capsule per i 90 anni del brand

La Capsule Collection "Canali Anniversary", che coniuga heritage e innovazione tecnologica del brand, è stata presentata nel contesto di una serata evento al Palazzo Reale di Milano che ha visto la partecipazione di celebrità, stampa e amici del marchio fondato nel 1934. I festeggiamenti globali proseguiranno tra New York, Pechino e Mumbai



Novant'anni di eccellenza tessile e sartoriale e di gentilezza, una caratteristica evidente nello stile di creazioni che, da generazioni, conquistano il cuore degli amanti della moda.

Canali, realtà Made in Italy nata in Brianza e apprezzata in tutto il mondo, celebra quest'anno novant'anni di attività nel panorama della moda maschile, un anniversario i cui festeggiamenti hanno avuto inizio con la Milano Fashion Week e un evento nel cuore della città, alla Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale.

La serata evento è stata l'occasione per presentare al pubblico la Capsule Collection “Canali Anniversary” e la collaborazione dell'azienda brianzola con NABA, una mostra d’arte che sfrutta l'Intelligenza Artificiale per raccontare la storia del brand.

La Capsule “Canali Anniversary”

Nell'ambito delle serate glamour della settimana dedicata alle nuove collezioni della moda maschile, Milano ha puntato i riflettori su Canali e la sua storia d'eccellenza tutta italiana.

L'azienda fondata da Giovanni e Giacomo Canali, guidata oggi da membri della terza generazione della famiglia, ha condiviso col pubblico di clienti ed estimatori i risultati di una storia di successo lunga nove decenni frutto dell'incontro tra creatività italiana e artigianalità.

Canali, che vanta una produzione tutta italiana, a filiera corta e gentile, votata alla sostenibilità produttiva, all'etica e alla responsabilità verso l'ambiente, ha presentato al pubblico una Capsule che coniuga passato e presente.

Elegante e funzionale, la Capsule “Canali Anniversary” è l'unione tra passato, presente e futuro del brand.

Pur ruotando intorno ai due capi iconici, l'abito e il soprabito (incluso il trench, icona del marchio tra gli anni Cinquanta e Sessanta), la capsule che non manca di pezzi chiave della contemporaneità, come le sneakers, i cardigan, le felpe con zip in cashmere e pantaloni con coulisse, si fa interprete dell'eleganza contemporanea che resiste alle tendenze passeggere. I colori dominanti sono quelli della palette iconica Canali, dal grigio antracite al verde Brianza che, da sempre, lega il marchio col territorio. vedi anche Pitti Uomo 2024, lo street style dell'evento per le strade di Firenze

Tra sartoria, arte e AI Alla Capsule Collection del novantesimo anniversario è legata l'esposizione artistica messa in piedi con la collaborazione di alcuni studenti della Naba, Nuova Accademia di Belle Arti, composta da nove installazioni scultoree che utilizzano i tessuti della capsule anniversario e i capi della collezione stessa. Alla mostra è collegata la narrazione video generata digitalmente con l’Intelligenza Artificiale, “Canali Horizons: A Journey from Heritage to Tomorrow” che esplora la storia del marchio e le visioni che illustrano il suo futuro, mediante l'uso di un linguaggio per cui la curiosità è fortissima.

Ha celebrato il traguardo di Canali, tra gli altri, anche Luca Argentero, ospite della serata evento di Palazzo Reale. La festa non finisce a Milano ma proseguirà, nei prossimi mesi, tra l'America e la Cina. Altri eventi celebrativi per l'anniversario di Canali sono previsti a New York, Pechino e Mumbai.

