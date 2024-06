Valentino, Alessandro Michele ha svelato la collezione Spring 2025

8/16 Courtesy Maison Valentino

Una carrellata del raffinatissimo mix and match dei primi look di Alessandro Michele per Maison Valentino. I soprabiti sono frutto della rilettura dei capispalla d'archivio del brand. In foto cappe da giorno in pied-de-poule e cappotti monocolore e maculati con colli e maniche di pelo e pelliccia