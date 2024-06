11/12 ©Getty

IT SHOES – I visitatori di Pitti sono obbligati a scegliere quelle giuste perché durante i giorni della kermesse dovranno camminare tantissimo. Tra i modelli in tendenza a giugno 2024 i sandali granchio, in gomma o in pelle versione deluxe, come quelli di Gili Biegun in questa foto

Scarpe, 18 modelli e tendenze moda donna per la Primavera 2024. FOTO