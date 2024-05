Spettacolo

Milano Fashion Week, le tendenze dalle sfilate uomo di gennaio

Anche se le presentazioni delle collezioni maschili per l'Autunno/Inverno 2024-25 sono ancora in corso, proviamo a tracciare una mappa delle principali tendenze per lui emerse dai fashion show di Milano che si sono conclusi da poco per sapere (e capire) da dove viene ciò che ci piacerà e cosa arriverà a breve nel nostro guardaroba A cura di Vittoria Romagnuolo

Il mese di gennaio, come da tradizione, accende i riflettori sulla moda maschile che parte da Firenze e dal Pitti Uomo per spostarsi a Milano e poi a Parigi, sedi delle più rinomate Fashion Week.

Diverse le tendenze per lui emerse dalle passerelle. Nelle prossime foto proviamo a individuare quelle principali per capire cosa indosseremo subito dopo l'estate. In foto, un look Fendi



Ibridazione - Come in un processo da laboratorio, il prossimo Autunno/Inverno porterà ancora più chiari i segni di un mescolamento tra i generi che si concretizza in un guardaroba fatto di scambi di pezzi di lei in quello di lui e viceversa. I jeans brillantinati e la camicia trasparente sono già dei must-have. In più, ovunque sulle passerelle, un grande ritorno: lo slim fit. In foto, look di Dsquared2