Nella stagione del tenniscore, il brand Made in Italy ha rilasciato la sua versione della tendenza che sta attraversando il mondo dell'abbigliamento sportivo e non solo. I codici stilistici legati a una delle discipline più iconografiche di sempre sono il punto di partenza di un viaggio affascinante che attraversa l'Europa

Dal campo in terra rossa, al grande schermo, al guardaroba di tutti i giorni. Il tennis e l'universo stilistico a esso collegato sono tornati a popolare le fantasie degli amanti dello sport e non solo.

Kiton, brand che rappresenta l'eccellenza Made in Italy in ambito sartoriale, ha lanciato la sua proposta che si inserisce nella grande tendenza tenniscore, la capsule "A Grand Journey", una collezione di abbigliamento e accessori per lui ispirata al mondo del tennis.

La collezione, sofisticata ed elegante, è nata per rispondere alle esigenze di chi vuole indossare capi speciali senza perdere di vista le ispirazioni del guardaroba contemporaneo. Il motivo ispiratore? Il Grand Tour del XVIII e XIX secolo che spingeva artisti ed intellettuali a viaggiare attraverso l'Europa.

Il Grand Tour dell'Europa nel segno del tennis Linee rétro, tessuti pregiati, manifattura d'eccellenza. Questi alcuni degli ingredienti della nuova ed esclusiva capsule collection Kiton ispirata al mondo del tennis fatta per gli amanti dello sport ma anche (soprattutto?) per gli estimatori dell'universo sofisticato che da sempre accompagna uno degli sport più eleganti di sempre.

Tradizionalmente legato alle élite, il tennis è il motivo che lega le città un tempo tappe del celebre Grand Tour, un itinerario che parte da Roma, sede degli Internazionali di Tennis al Foro Italico, passando per Parigi, capitale degli Open di Francia noti anche come Roland Garros, per finire a Londra, cornice dell'iconico torneo di Wimbledon.

Kiton, che ha sede ad Arzano in provincia di Napoli, ha aggiunto a queste location esclusive ben due tappe campane note nel mondo, Capri e la Costiera Amalfitana, posti speciali dove sfoggiare look lussuosi ispirati al fascino sportivo degli anni Settanta.

"A Grand Journey" profuma di campi di terra rossa al primo sguardo. La palette è assolutamente tennistica: bianco ottico, blu oceano, verde prato. Impossibile resistere. vedi anche Zendaya rilancia lo stile tenniscore, i look della star di Challengers

La collezione nel dettaglio Per essere una capsule, per definizione, una collezione limitata a un numero circoscritto di pezzi, "A Grand Journey" offre la possibilità di realizzare parecchi look, combinando le varie creazioni secondo il proprio gusto. Le ispirazioni degli outfit sono tante, da quelli ispirati ai look da giudice di sedia o di linea o a quelli da atleta, in azione o a riposo, al club.

Molti i capi ispirati alle uniformi degli atleti, tra questi e polo (a maniche lunghe o corte) e t-shirts in piquet con pantaloncini coordinati. A questi si aggiungono blazer sfoderati in fresco di lana, gilet con trecce, cardigan e bermuda, cappellini con la visiera e, naturalmente, varsity jacket.

Tutti i capi sono caratterizzati dall'aggiunta di dettagli da clubhouse, quindi stemmi, un emblema inedito a forma di pallina stilizzata e, infine, le tre lettere KNT, acronimo dell'universo Kiton New Textures, nato nel 2018 su idea della terza generazione della famiglia che ha fondato il marchio.





La presentazione a Roma

La città di Roma, sede degli Internazionali di Tennis al Foro Italico, è stata la tappa prescelta per la presentazione della capsule all'interno di un evento esclusivo all'Hotel de Russie cui hanno presenziato i rappresentanti del brand fondato nel 1968 da Ciro Paone, insieme ai gemelli Mariano e Walter De Matteis (ideatori di KNT, la linea unconventional del marchio sartoriale), l'amministratore delegato di Kiton Antonio De Matteis e alcuni amici del marchio, tra cui il regista Gabriele Muccino e gli attori Rebecca Dayan e Francesco Scianna. L'allestimento? Ovviamente, un campo da gioco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kiton (@kiton)