Becoming Karl Lagerfeld, il cast della serie tv con Daniel Brühl. FOTO

1/12 ©Getty

Daniel Brühl, nato in Spagna ma con origini tedesche, condivide con Karl Lagerfeld le radici e una certa somiglianza, specie negli anni in cui lo stilista di Amburgo aveva più o meno l'età che ha oggi l'attore (45 anni). Brühl è il protagonista di Becoming Karl Lagerfeld, serie televisiva in sei episodi distribuita da Disney + a partire dal 7 giugno, un contenuto visibile anche su Sky Q e Now. Lo show segue la vicenda personale e professionale dello stilista per dieci anni, dal 1972 al 1981

"Becoming Karl Lagerfeld": vita e passioni del Kaiser della moda