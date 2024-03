Becoming Karl Lagerfeld, trailer e data di uscita della nuova serie

La piattaforma di streaming di Disney svela il video che anticipa ciò che vedremo nell’attesissima serie televisiva in cui l'attore tedesco-spagnolo Daniel Brühl si cala nel ruolo dell’iconico fashion designer. Lo show è prodotto da Gaumont insieme a Jour Premier per Disney+, che lancerà la miniserie biografica di sei episodi il 7 giugno. La serie sarà disponibile negli Stati Uniti su Hulu a partire dalla stessa data



Queste nuove immagini - che seguono un'immagine a sagoma anticipata da Disney+ lo scorso gennaio - sono state pubblicate in concomitanza con l'annuncio che la serie avrà la sua premiere al Canneseries TV festival che si terrà il prossimo aprile nella città francese.

Daniel Brühl, attore di Rush, Good Bye, Lenin! e Captain America: Civil War, è al centro del trailer e delle immagini ufficiali che in queste ore iniziano a popolare il web. Lo vediamo apparire con la tipica coda di cavallo di Karl Lagerfeld e il completo nero su misura che ha caratterizzato una sorta di “uniforme ufficiale” degli ultimi anni dello stilista.

Lo show è prodotto da Gaumont - che è la principale azienda francese del cinema e della televisione - insieme a Jour Premier per Disney+, che lancerà la miniserie biografica di sei episodi il 7 giugno. La serie sarà disponibile negli Stati Uniti su Hulu a partire dalla stessa data.

Becoming Karl Lagerfeld è una delle serie televisive più attese dagli amanti della moda, trattandosi di uno show che racconta la vita, la storia, la carriera e l'incredibile esistenza del celebre couturier e fotografo tedesco.

Becoming Karl Lagerfeld è una delle serie televisive più attese dagli amanti della moda, trattandosi di uno show che racconta la vita, la storia, la carriera e l’incredibile esistenza del celebre couturier e fotografo tedesco.

Becoming Karl Lagerfeld è l’adattamento televisivo del libro best-seller Kaiser Karl di Raphaëlle Bacqué. Lo show seguirà l'ascesa di Lagerfeld al vertice del mondo della moda, partendo dagli esordi, quando nel 1972 era soltanto uno sconosciuto stilista di prêt-à-porter.

L’attrice tedesca Lisa Kreuzer (The American Friend, The Grand Budapest Hotel) interpreta Elisabeth Lagerfeld, la madre del designer.

Da Paloma Picasso (interpretata dalla modella, influencer e imprenditrice Jeanne Damas) ad Andy Warhol (Paul Spera), da Marlene Dietrich (Sunnyi Melles) a Loulou de La Falaise (Claire Laffut), sono tanti i grandi nomi del fashion e della cultura pop che verranno chiamati in causa in questo attesissimo show.

Non soltanto Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent e Gabrielle Aghion di Chloé: la serie TV Becoming Karl Lagerfeld include tante altre personalità della moda e della cultura che hanno fatto parte dell'entourage di Lagerfeld.

Jérôme Salle è a capo del progetto

Il regista e produttore francese Jérôme Salle, noto per film d'azione e avventura come Zulu, Kompromat e The Odyssey, ha supervisato la produzione artistica di questa serie drama, coadiuvato da Arnaud de Crémiers (quest’ultimo della casa di produzione francese Jour Premier).

Jérôme Salle ha anche diretto gli episodi 1, 2 e 6, mentre Audrey Estrougo (Tout va bien, Suprêmes) ha diretto gli episodi 3, 4 e 5.

La serie è stata co-creata da Isaure Pisani-Ferry (Ganglands, Vampires), nel ruolo di capo sceneggiatore, insieme a Jennifer Have (Unfaithful, The Red Band Society) e Raphaëlle Bacqué.

Becoming Karl Lagerfeld è stata ideata da Christophe Riandee, direttore generale delegato di Gaumont, guidato da Sidonie Dumas. È prodotta da Isabelle Degeorges per Gaumont e da de Crémiers per Jour Premier.



