Parigi, l'appartamento di Karl Lagerfeld all'asta per 5,3 milioni euro

La base d'asta è di 5,3 milioni di euro

Si tratta di una casa divisa in tre stanze per una superficie totale di 260 metri quadri. Ora quell’immobile nel VII arrondissement sarà battuto all’asta il 26 marzo a Parigi. I locali sono stati valutati oltre 20 mila euro al metro quadro. Situato in un antico edificio del Quai Voltaire, con vista spettacolare sulla Senna e sul Museo del Louvre, l'appartamento venne totalmente rifatto dallo stesso Karl Lagerfeld "in uno stile futurista”.