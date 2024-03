Canneseries, la lineup (da Fallout a Franklin con Michael Douglas)

È stata svelata la lista di titoli e di star di Canneseries. Michael Douglas, Kyle MacLachlan, Ella Purnell e Daniel Brühl sono tra le stelle che parteciperanno alla settima edizione della kermesse francese. La robusta line-up, svelata oggi dal direttore artistico Albin Lewi durante la conferenza stampa a Parigi, vanta grandissimi appuntamenti, tra cui la prima mondiale della serie Franklin di Apple TV+, con Michael Douglas nei panni di Benjamin Franklin



Arrivano le prime notizie relative alla line-up dell’edizione 2024 di Canneseries.

È stata svelata la lista di titoli e di star dell’attesa nuova edizione della kermesse francese. Michael Douglas, Kyle MacLachlan, Ella Purnell e Daniel Brühl sono tra le stelle che parteciperanno alla settima edizione di Canneseries. La robusta line-up, svelata oggi dal direttore artistico della kermesse Albin Lewi durante la conferenza stampa a Parigi, vanta grandissimi appuntamenti, tra cui la prima mondiale di Franklin di Apple TV+, con Michael Douglas nei panni di uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d'America, ossia Benjamin Franklin. Franklin, che chiuderà l'evento come gran finale, è diretto dal veterano del settore Tim Van Patten, noto per Boardwalk Empire e Il Trono di Spade. Douglas, lo ricordiamo, ha vinto un Emmy per la sua interpretazione di Liberace in Dietro i candelabri. Titolo originale Behind the Candelabra, è un film per la televisione biografico diretto da Steven Soderbergh con protagonisti Michael Douglas e Matt Damon che segue la storia del pianista Liberace e della sua storia d'amore con Scott Thornson. La pellicola è stata in concorso alla 66ª edizione del Festival di Cannes. Molto interessante alla prossima edizione di Canneseries è anche Becoming Karl Lagerfeld di Disney+, con Daniel Brühl nel ruolo del celeberrimo designer messo a titolo.



Kyle MacLachlan ed Ella Purnell saranno al Festival per presentare la prima internazionale di Fallout, la tanto attesa serie di Prime Video basata sul videogioco omonimo di grande successo. Entrambi saranno premiati durante la settima edizione dell'evento, ricevendo rispettivamente il Canal+ Icon Award e il Madame Figaro Rising Star Award.



Sciopero dei sindacati e SAG-AFTRA, problemi geopolitici ed economici non fermano il mercato

"Questa prossima edizione sembra essere il culmine dei nostri sforzi e un vero successo in un mercato competitivo e sfidante, che è stato colpito da una pandemia, uno sciopero dei sindacati e SAG-AFTRA, problemi geopolitici ed economici", ha dichiarato Albin Lewi, direttore artistico di Canneseries, al magazine americano Variety. Nonostante gli scioperi di WGA e SAG-AFTRA, Lewi ha affermato che gli Stati Uniti avranno una presenza importante quest'anno con serie TV molto ambiziose, citando la première di Fallout e Franklin.

Lewi ha sottolineato che il numero di spettacoli presentati - 300 serie, tra cui 160 serie di lunga durata - è in linea con l'anno scorso. Ha evidenziato che Cina e Brasile faranno il proprio debutto in competizione con To The Wonder di Congcong Teng e Living on a Razor's Edge di Andre Felipe Binder e Júlio Andrade. La line-up include anche serie come SILO, una serie thriller distopica di Graham Yost su Apple TV+, e Fiasco, una serie comica francese co-creata da Igor Gotesman e Pierre Niney.

Tante tematiche attuali vengono affrontate dalle serie TV presentate

Il festival esplorerà la corruzione e la politica in Operation Sabre della Serbia, basato su eventi reali, e la vita di una famiglia ebrea nella Germania contemporanea in The Zweiflers del Belgio.

La competizione di cortometraggi includerà titoli come How to Fail as a Popstar del Canada e La Terre Appelle Mathilde, sempre del Canada. La competizione di documentari presenterà serie come Dale Undercover e DJ Mehdi: Made in France della Francia, Hard to Swallow degli Stati Uniti e della Nigeria, Hidden dei Paesi Bassi e Teenagers del Canada.

Il festival presenterà anche una serie di incontri chiamata "Rendez-vous Cannois", con serie come Brocéliande e Wild Cards. Tra le fiction sudcoreane, si annoverano anche Black Out e Pleasant Outcast.

Le serie Fuori Concorso Serie di apertura

Terminal (Canal +, Francia)

Prima mondiale

Jamel Debbouze e Mohamed Hamidi dirigono questo spettacolo comico sul personale di aviazione più incompetente di una compagnia aerea low-cost. Creato da Azedine Bendjilali, Giulio Callegari, Andréas Georgiou, Xavier Lacaille e Paul Mirabel. Tra gli interpreti, troviamo Ramzy Bedia (visto di recente nella miniserie Of Money and Blood), Bérangère McNeese, Brahim Bouhlel, Tristan Lopin e Camille Chamoux. Becoming Karl Lagerfeld (Disney +, Francia)

Prima mondiale

Daniel Brühl sfoggia la mitica coda di cavallo - e indossa degli occhiali da sole accattivanti - nei panni del defunto Karl Lagerfeld, uno dei designer più riconoscibili e controversi della moda. Con Agnès Jaoui nel ruolo del collega stilista Gaby Aghion e Arnaud Valois nel ruolo di Yves Saint Laurent, lo show è creato da Isaure Pisani-Ferry, Jennifer Have e Raphaëlle Bacqué.

Fallout (Prime Video, USA)

Basata su uno dei videogiochi più acclamati di tutti i tempi, questa serie è ambientata 200 anni dopo l'apocalisse quando uno dei cosiddetti "vault dwellers" si avventura nella natura selvaggia. Diretto da Jonathan Nolan, Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet, creatori dello show, vede la partecipazione di Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten, Kyle Maclachlan e Sarita Choudhury.

Fiasco (Netflix, Francia)

Prima mondiale

Le serie di chiusura fuori concorso Franklin (Apple TV+, USA) Prima mondiale Il vincitore dell'Emmy Tim Van Patten - dietro a Boardwalk Empire e Il Trono di Spade - porterà ora la sua esperienza in questa miniserie biografica, che vedrà l'Oscar Michael Douglas nei panni di Benjamin Franklin. Concentrandosi sugli otto anni trascorsi in Francia e basata sul libro di Stacy Schiff intitolato A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America, la serie è stata scritta da Kirk Ellis e Howard Korder.

Le serie In Concorso Dark Horse (Danimarca)

I registi Karoline Lyngbye - dietro alla première di IFFR Superposition - e Katrine Brocks (The Great Silence) si concentrano su Dark Horse, serie in cui una ragazza si trasferisce con sua madre dalla Cina a una piccola città in Danimarca. Si sente persa e fa di tutto per inserirsi. Creata da Sara Isabella Jønsson Vedde, vede la partecipazione di Birgitte Hjort Sørensen di Borgen. Venduto da REinvent International Sales. Dumbsday (Norvegia)

I creatori Marit Støre Valeur, Erlend Westnes e Christopher Pahle mostrano sei estranei che non potrebbero essere più diversi tra loro, ma che sono costretti a lavorare insieme per salvare il mondo da un virus mortale che rende le persone stupide. Questa produzione è di Seefood TV, diretta da Erlend Westnes.

Living on a Razor’s Edge (Brasile)

Questo show di Globoplay - guidato dallo showrunner José Junior, Alex Medeiros e Daniela Busoli - si concentra sulla vita del sociologo e attivista Herbert de Souza, noto anche come "Betinho", che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la fame e l'ingiustizia economica. È scomparso nel 1997, a seguito di complicazioni dovute all'infezione da HIV ed epatite C. Con Júlio Andrade, Leandra Leal e Ravel Andrade.

Moresnet (Belgio)

Prima mondiale

Dopo la morte di suo padre, un uomo torna nella sua città natale. Insieme ai suoi amici d'infanzia, trova una capsula del tempo che hanno sepolto secoli fa. Ma c'è una sorpresa in attesa per loro: un vecchio diario con un elenco di nomi e date esatte delle loro future morti. Creato da Frank Van Passel, Jef Hoogmartens e Jonas Van Geel, è venduto da Newen Connect. Nel cast figurano Leonie Benesch, vista in Babylon Berlin e nominata all'Oscar per The Teacher's Lounge, Boris Van Severen e Pierre Bokma. Operation Sabre (Serbia)

Prima mondiale

Ispirato a eventi reali, i creatori Vladimir Tagić e Goran Stanković si immergono nell'assassinio del 2003 del Primo Ministro serbo Zoran Đinđić, mostrando il caos che ne è seguito. Un giovane reporter e un ispettore di polizia cercano di arrivare alla verità, ma, come sempre, ci sarà un prezzo da pagare. Prodotto da This and That Productions e co-prodotto da Agitprop per Radio Television of Serbia. La distribuzione è gestita da Beta Film.

This is Not Sweden (Spagna, Svezia)

Creato da Aina Clotet (che è anche nel cast), Valentina Viso e Dani González, questo titolo vincitore del Prix Europa segue una coppia che si trasferisce in una zona montuosa di Barcellona, sperando di crescere i loro figli in un luogo più autentico. Ma presto accadrà una tragedia. Il focus è “sulle profonde paure della genitorialità e sulla ferma volontà dei genitori di garantire ai nostri figli le massime garanzie per il futuro. Un elevato livello di richiesta che, ovviamente, ci porta a una enorme frustrazione", ha detto Aina Clotet a Variety.

A to the Wonder (Cina)

Prima mondiale

Yu Gong e Xiaohui Wang sono dietro a questa prossima miniserie con Yili Ma (Miss S, Take Us Home), Yiran Zhou e Shi Yu. Congcong Teng dirige. Li Wenxiu, una ragazza Han cresciuta in una piccola città nell'Altay, è determinata a perseguire il suo sogno letterario in una grande città. Tuttavia, si scontra ripetutamente con ostacoli e sarà costretta a tornare nella sua città natale, dove si affida al negozio di alimentari di sua madre per vivere. Dopo aver fatto conoscenza con un ragazzo kazako di nome Batay, Wenxiu scopre gradualmente la bellezza della zona locale e segue una famiglia nomade kazaka nell'area pastorale. I Zweiflers (Germania)

Prima mondiale

ZDF Studios sta vendendo la serie, prodotta da Turbokultur per ARD Degeto Film e Hessischer Rundfunk e creata da David Hadda, che esplora da vicino una famiglia ebraica nella Germania contemporanea. Nel cast figurano Aaron Altaras (Unorthodox), Saffron Coomber o Sunnyi Melles. "Mi sono ispirato alle tradizioni familiari e alle sfumature culturali nella storia che aggiungono profondità e forniscono agli spettatori uno sguardo nella vita dei personaggi al di là della superficie", ha detto Hadda in un’intervista alla rivista Variety.

In Concorso - Short Form

How to Fail as a Popstar (Canada)

Questa serie di formazione, basata sull'acclamato spettacolo teatrale e sul successivo libro di Vivek Shraya, si concentra sul viaggio di un ragazzo queer che cresce a Edmonton e cerca di raggiungere la popolarità nel mondo della musica pop. Adrian Pavone (Star Trek: Discovery), Chris D'Silva (The Handmaid's Tale), Ayesha Mansur Gonsalves e Vivek Shraya sono nel cast di questa serie originale di CBC Gem, diretta da Vanessa Matsui. È prodotto da Sphere Media.





La Terre Appelle Mathilde (Canada)

Prima mondiale

Un'altra proposta canadese, creata e diretta da Anthony Coveney, vede protagonisti Éléonore Delvaux-Beaudoin, Emma Bao Linh, Émilie Dufour, David-Emmanuel Jauniaux e Lélia Nevert. Interpretano la storia di Mathilde, una ragazza di 17 anni appassionata di astronautica, che subisce un incidente mentre cerca di giocare con un prototipo di razzo fatto in casa. Anche se aveva l'obiettivo di diventare la prossima Valentina Terechkova, conosciuta come la prima donna nello spazio, si ritrova ora senza un braccio.

Money Shot (Finlandia)

Prima mondiale

Jemina Jokisalo ha creato questa storia su una ex star del porno (Pihla Viitala, vista in Deadwind su Netflix) che fa squadra con un aspirante regista per creare prodotti di erotismo femminile. Prodotto da Solar Republic, è venduto da Federation Studios e Nordisk Film. "Questa è una serie dolce e audace, abbastanza coraggiosa e diversa per uno spettacolo finlandese e sono davvero felice che Elisa Viihde, il broadcaster finlandese, abbia avuto il coraggio di commissionarla", ha detto Jokisalo, come riporta Variety. Painkiller (Svezia)

Prima mondiale

Con REinvent a bordo, Gabriela Pichler si concentra su una madre afflitta da dolore cronico e sua figlia artista che cerca di aiutarla (Snežana Spasenoska, Dodona Imeri), oltre alla gentrificazione di Göteborg. "Lavorare nel formato di mezz'ora è stato liberatorio. Inoltre, i due personaggi principali richiedevano un'intera serie televisiva dedicata alla loro storia. Non avevo scelta!", ha detto Pichler a Variety. Prodotto da Garagefilm International. Rather Burn (Argentina)

Prima mondiale

Laura Grandinetti (che dirige anche) e Sebastiàn Tornamira sono dietro a questo show argentino, con Sebastiàn Tornamira stesso, Dana Crosa, Julieta Zapiola e Donna Tefa. Dopo la morte di Cata, i suoi amici Luciana, Bruno e Paula ricevono un'urna con le sue ceneri e un elenco insolito di compiti da svolgere. Mentre cercano di risolvere i vari compiti, evitano di connettersi con il dolore causato dalla morte di Cata: ridono, litigano, ballano, si baciano. E, alla fine, si dicono addio. "Una scrittura mordace e impertinente, una regia audace e creativa, Rather Burn è come un fuoco pieno di freschezza", ha detto il direttore artistico del festival. Saint-Jean-du-Lac (Canada)

Alexandre Pelletier ed Emma-Jeanne Robitaille presentano una storia umoristica di due impiegati municipali ambiziosi (o piuttosto disperati) che decidono di attirare turisti - anche inventando una storia su un mostro che vive vicino al loro sonnolento villaggio. Ma le cose - e le bugie - sfuggono rapidamente di mano. Guenièvre Sandré, Anthony Montreuil, Vincent Kim e Isabeau Blanche sono nel cast. Swift Street (Australia)

Prima mondiale

Questo dramma criminale, venduto da Fifth Season e prodotto da Magpie Pictures per SBS, è ambientato a Melbourne, dove Elsie, ventenne, deve unire le forze con suo padre truffatore Robert per salvarlo. Dal debito ma anche dai pericolosi criminali che lo stanno cercando. Creato da Tig Terera, che co-diregge con Nicholas Verso. Tarot (Corea del Sud)

Prima mondiale

Questo dramma horror coreano, creato da DJ Lee, racconta sette storie spaventose - tutte incentrate su misteriose carte dei tarocchi che maledicono chiunque le possieda. Con Yeo-Jung Cho, star di Parasite, Eun-Sol Jo e Seung-Hoon Kim. Diretto da Byung-Gil Choi, che ha già collaborato con Yeo-Jung Cho in High Class del 2021. Storie su leggende metropolitane che potrebbero accadere a chiunque, ovunque, sullo sfondo di Seoul, 2024. Mentre famiglie, vicini e estranei continuano con la loro vita quotidiana, iniziano a verificarsi incidenti misteriosi. così misteriosi che è difficile capire se siano sogni o realtà.

Concorso di serie documentarie Dale Undercover (Francia)

Prima mondiale

DJ Mehdi: Made in France (Francia)

Prima mondiale

Hard to Swallow (USA, Nigeria)

Prima mondiale Hidden (Paesi Bassi)

Teenagers (Canada) Rendez-vous Cannois Brocéliande (Francia)

Prima mondiale

Camping Paradise (Francia)

Champion(s) (Francia)

Handball, Story of Families (Francia)

Madame Est Servie (Francia)

Public Defenders Marseille (France) Those who Blush (France) Wild Cards (Canada) South Korean Fiction Black Out World Premiere Pleasant Outcast World Premiere