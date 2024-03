Fallout, ecco il trailer ufficiale e cosa sapere della serie tv

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella serie televisiva in cui Amazon Studios sta trasformando il popolare gioco post-apocalittico di Bethesda. Scopriamo assieme tutto quello che c’è da conoscere su questo attesissimo progetto, oltre a guardare il trailer appena pubblicato in rete



L’attesa per la serie televisiva Fallout è elevatissima.

Nelle scorse ore è uscito il trailer ufficiale (che potete guardare in alto, nella clip che trovate in testa a questo articolo) di quello che potremmo definire un vero e proprio evento, molto atteso dagli amanti dei capolavori videoludici come è il titolo a cui la serie si ispira.

Già dal video che anticipa ciò che vedremo nella serie TV in cui Amazon Studios sta trasformando il popolare gioco post-apocalittico di Bethesda si scoprono tanti succulenti dettagli ed elementi che caratterizzeranno lo show.

Scopriamo assieme tutto quello che c’è da conoscere su questo attesissimo progetto, oltre a guardare il trailer appena pubblicato in rete, che trovate in alto, in testa all’articolo.



La serie è attesa per l’11 aprile 2024

La serie TV live-action di Fallout è pronta per debuttare su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) nel 2024. Come fanno notare i giornalisti Katy Rath , Dalton Norman e Tom Russell in un articolo pubblicato nelle scorse ore dal magazine americano Screen Rant, la data di uscita della serie è strategica: 11 aprile 2024. Strategica perché, come si legge su Screen Rant, “potenzialmente sfrutta la mancanza di nuovo contenuto a causa degli scioperi nell'industria”.

Il cast include attori noti come Walton Goggins ed Ella Purnell, con una storia originale ambientata a Los Angeles e riferimenti a luoghi iconici dei giochi della serie videoludica.



Quanto è stato anticipato finora dell'adattamento live-action dei giochi iconici sembra estremamente promettente, come anche il trailer in alto mostra ampiamente.

Un mondo post-apocalittico ambientato dopo una guerra nucleare

Fallout è la serie di videogiochi post-apocalittici ambientati dopo una guerra nucleare che distrugge la civiltà nel 2077. Gli eventi si svolgono in una linea temporale alternativa, dove tutto è alimentato a nucleare. Come scrivono Katy Rath , Dalton Norman e Tom Russell, “l’estetica di Fallout è fortemente influenzata dall'arte del dopoguerra degli anni '50 e dal retro-futurismo”.

Benché le ambientazioni post-apocalittiche non siano certo niente di nuove, anzi, Fallout riesce a distinguersi per il suo mondo unico sia prima che dopo le esplosioni atomiche. “Il suo stile unico fa capire facilmente perché Amazon Studios abbia dato il via libera alla serie TV live-action di Fallout”, si legge su Screen Rant. “Mentre ci sono state diverse preoccupazioni espresse sulla serie TV di Fallout, le reazioni alle foto del set, alle immagini dietro le quinte, ai teaser e agli annunci di casting sono state tutte estremamente positive. Con la data di uscita della serie TV di Fallout ora fissata, l'attesa per l'arrivo dell'adattamento live-action è alta”.

La serie TV di Fallout ha anticipato la sua data di uscita Nonostante abbia stabilito il suo periodo di uscita mesi fa, la serie TV di Fallout ha deciso di arrivare prima del previsto, anticipando la sua data di uscita. Originariamente programmato per il 12 aprile, alla fine l’ attesa serie basata sul videogioco arriverà ora un giorno prima, l’11 aprile. “Non è chiaro il motivo di questo cambiamento, ma suggerisce che il processo di post-produzione sta procedendo bene. È anche sconosciuto se sarà una serie settimanale o se tutti gli episodi della prima stagione saranno rilasciati l'11 aprile”, fanno notare Katy Rath , Dalton Norman e Tom Russell.

Il nuovo trailer di Fallout offre uno sguardo più ravvicinato al ruolo di Walton Goggins Nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo trailer per Fallout che offre uno sguardo ancora più ravvicinato al ruolo di Walton Goggins. Il celebre attore interpreterà The Ghoul.

Il nuovo video di presentazione getta ulteriore luce sullo sfondo del personaggio prima della guerra e sulla sua trasformazione causata dalle radiazioni. Il mese di aprile come uscita indica che è un progetto chiave La data di uscita della serie TV, fissata per l'11 aprile 2024, fa anche capire che questo progetto è molto importante. Il mese indica infatti che Fallout potrebbe essere un progetto chiave per Amazon Studios, poiché i precedenti successi di Amazon Prime Video sono arrivati proprio in aprile, da Citadel a Jury Duty. Nonostante un’altra spiegazione, come abbiamo accennato prima, potrebbe essere quella derivata dalla prevista diminuzione dei nuovi contenuti all'inizio del 2024 a causa delle conseguenze degli scioperi a Hollywood.

Ricordiamo che lo sciopero della WGA è stato risolto il 27 settembre 2023, e lo sciopero della SAG/AFTRA è stato risolto il 9 novembre 2023.

I protagonisti di Fallout

Il cast della serie TV di Fallout è stato parzialmente rivelato, anche se Amazon non ha ancora svelato tutti i nomi dei personaggi o tutte le loro storie.

Il cast di Fallout include la star di Yellowjackets, Ella Purnell, nel ruolo di Lucy, una giovane donna che si avventurerà nel deserto. Il trailer chiarisce che Lucy è in qualche modo la protagonista, anche se condividerà la scena con il personaggio di Walton Goggins, il vagabondo The Ghoul. Il ghoul di Goggins sarà diverso dai ghouls della serie di giochi poiché non si tratteràdelil tipico villain simile a uno zombie a cui i giocatori sono abituati. Anche se l'elenco potrebbe non essere esaustivo - e Amazon e Bethesda potrebbero avere alcune sorprese in serbo, come prevedono Screen Rant e molti altri media americani - il cast confermato della serie live-action di Fallout include Kyle MacLachlan nel ruolo di Overseer Hank, Johnny Pemberton in quello di Thaddeus, Aaron Moten nei panni di Maximus, Moisés Arias nella parte di Norm; Christopher Parker come Sheriff Rex. C’è anche Mike Doyle che si cala nella parte di Mr. Spencer, Cherien Dabis in quella di Birdie, Dale Dickey nella parte di Ma June, Matty Cardarople in quella di Huey. E ancora, Dave Register recita interpretando il personaggio di Chet, Rodrigo Luzzi impersona Reg e Annabel O'Hagan si cala nel ruolo di Steph.

Cosa succede nel Deserto? La serie TV di Fallout è ambientata a Los Angeles intorno a Vault 33 e si svolgerà nel periodo temporale del gioco, ovvero in qualche momento tra il 2102 e il 2287 nella linea temporale retro-futuristica alternativa.

Lo show non attingerà alla narrativa originale del gioco, fatta eccezione per l'ambientazione: il deserto infatti è anche qui il grande protagonista, così importante da diventare quasi personaggio anziché solo uno scenario. Da ciò che rivela Screen Rant, Amazon sta creando una trama completamente originale incentrata su una sopravvissuta di nome Lucy che si avventura per la prima volta nel post-apocalisse.

Potete guardare il trailer appena pubblicato in rete della serie TV Fallout nel video che trovate in alto, in testa all'articolo.