Premio Miglior serie italiana dell'anno per Un'estate fa a Parma

L'attore Lino Guanciale è stato insignito del premio per la migliore serie italiana dell'anno di cui è protagonista, Un'estate fa W ( LO SPECIALE - TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE ), l'acclamata serie Sky Original in onda su Sky e Now. L’interprete è stato premiato a Parma nell’ambito della kermesse cinematografica della città. Grande entusiasmo e tantissime persone accorse per l’evento, che ha registrato il tutto esaurito presso il cinema D'Azeglio. Oltre a lui, anche il famoso fumettista italiano Leo Ortolani è stato protagonista di giornata della 26edizione di Invenzioni dal Vero-Parma Film Festival. Come riporta in queste ore La Gazzetta di Parma, per la consegna del Primio a Guanciale c’è stato un grande entusiasmo e sono accorse tantissime persone presso la sala cinematografica parmense. Il popolare attore italiano ha ritirato il premio durante un evento che si è tenuto domenica 12 novembre, alle ore 16.00, presso il Cinema d’Azeglio di Parma. “Non solo grande cinema ma anche serie TV di qualità. Anche quest’anno assegniamo il Premio Miglior Serie dell’anno scegliendo una serie italiana che ha saputo distinguersi per un successo unanime di critica e pubblico. Un’estate fa (Sky Original) è la vincitrice di questa 26esima edizione”, hanno dichiarato gli organizzatori del Parma Film Festival.

La miniserie Un’estate Fa, ideata da Michele Alberico e Massimo Bacchini e scritta da Federico Favot e Valerio Cilio, vede protagonista l’attore nativo di Avezzano, in provincia dell’Aquila. La serie si sta rivelando uno strepitoso successo, merito di mistero e nostalgia che fanno di questo thriller transgenerazionale composto da otto episodi prodotto da Sky Studios e Fabula Pictures un vero gioiello. Protagonisti Lino Guanciale e Filippo Scotti. Francesca Michielin per l'occasione reinterpreta Un'estate fa. In bilico fra la nostalgia e la leggerezza targate anni ’90 ma con l’aggiunta dell’ingrediente crime, è approdata su Sky lo scorso 6 ottobre Un'estate fa e da allora sta riscuotendo tantissimo successo di pubblico e critica. Racconta di un’estate vissuta da un gruppo di ragazzi, fra primi amori, falò in spiaggia, mare, musica, Italia ’90. A incrinare questa scena idilliaca c’è però un colpo di scena: una ragazza scompare misteriosamente. Un mistero che dal 1990 arriva ai giorni nostri, quando un corpo viene ritrovato inaspettatamente. Sono i resti di Arianna, l’amore disperato di Elio, il quale diventerà il principale sospettato del suo omicidio, 30 anni dopo. Cercando di scoprire cosa è successo davvero ad Arianna e di scagionarsi dall’accusa di essere lui ad averla uccisa, Elio dovrà portare avanti un’indagine tra passato e presente. Una missione che per lui significa forse anche la speranza di poter in qualche modo cambiare le cose, cercando infine di salvarla.

La colonna sonora

Degna di nota è anche la colonna sonora, marcatamente e volutamente nostalgica. È ricca di musiche originali composte da Michele Braga e comprende anche tantissime delle hit degli anni ’80 e ’90, per una playlist imperdibile – curata da Valerio Errico e da Marco De Angelis e disponibile su Spotify - che è un vero e proprio tuffo nel passato.

Da Bette Davis Eyes di Kim Carnes agli a-Ha di Take on me, i Depeche Mode di Enjoy the Silence, i Tears for Fears di Shout. E ancora, tra le altre, The Power of Love dei Frankie Goes to Hollywood, Amore Disperato di Nada, Un’estate italiana di Edoardo Bennato e Gianna Nannini e, ovviamente, Un’estate fa. Del famosissimo brano di Franco Califano che dà il titolo alla serie Sky Original, in Un’estate fa trovano spazio sia la versione di Mina sia la cover inedita realizzata apposta per la serie da Francesca Michielin (feat. Altarboy). “Reinterpretare questo grande classico della musica italiana è stato divertente e stimolante", ha dichiarato Michielin. "Un’estate fa è stata riproposta in tantissime versioni e questa, così fresca e dal sapore anni ‘80, mi piace particolarmente. Collaborare con gli Altarboy è stato per me un grandissimo onore, amo le loro produzioni. Sono davvero felice di aver preso parte a questo progetto, una bellissima serie con un cast meraviglioso”, ha aggiunto Francesca Michielin.