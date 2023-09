Un'estate fa, Lino Guanciale e Filippo Scotti interpretano Elio

Due attori per un protagonista enigmatico e ricco di mistero. La serie tv Sky Original arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now a partire dal 6 ottobre

Elio è il protagonista di Un’estate fa, la nuova serie Sky Original che arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now a partire dal 6 ottobre (LEGGI TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE). A interpretarlo sono due attori, Lino Guanciale e Filippo Scotti, che gli prestano volto, corpo e voce in due momenti diversi della sua vita. Guanciale e Scotti parlano di Lino e della serie nel video che trovate in testa a questo articolo.