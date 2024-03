La serie con Neslihan Atagül e Burak Özçivit è pronta a fare breccia nel cuore del pubblico italiano che ha già familiarità con le storie emozionanti Made in Turchia. Negli episodi in onda nello spazio pomeridiano prima occupato da "Terra Amara" anche due attori della soap opera di successo, Kerem Alisik e Rüzgar Aksoy, gli interpreti di Fekeli ed Ercüment Akman

La storia di un amore spontaneo ostacolata da un destino scelto dagli altri e resa complicata dalle differenze di classe sociale, più due protagonisti giovani e belli e la città di Istanbul a fare da sfondo alle vicende che fotografano una terra e un popolo la cui cultura affascina sempre di più il pubblico di casa nostra.

Queste le premesse di Endless Love, serie televisiva turca, new entry del palinsesto televisivo Mediaset, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14:10 e il sabato dalle 14:30, in streaming anche su Mediaset Infinity.

Lo show che, di fatto, ha sostituito nella programmazione quotidiana della rete Terra Amara - serie televisiva popolarissima, ormai giunta al termine quattro stagioni - ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo appuntamento fisso degli appassionati di prodotti seriali Made in Turchia.

L'entusiasmo social per le prime puntate, trasmesse da lunedì 11 marzo, conferma l'intuizione di portare in Italia lo show vincitore dell'International Emmy Award 2017 con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, interpreti molto famosi in Turchia. Ecco quello che c'è da sapere, dai dettagli della trama, al cast al numero di stagioni ed episodi.

Endless Love: la trama

Nihan Sezin e Kemal Soydere si conoscono per caso in autobus diventando i protagonisti del più classico dei colpi di fulmine a seguito del quale si rincontreranno ad Istanbul, città dove entrambi vivono, in più occasioni.

Nel primo episodio il giovane, di famiglia modesta, avrà modo di farsi valere agli occhi della ragazza salvandola da un annegamento. All'interesse reciproco corrispondono però i primi ostacoli.

Nihan, di famiglia molto ricca, ma sull'orlo del disastro finanziario, è stata promessa ad Emir Kozcuoğlu, il cui padre, a sua volta ricchissimo, è l'unico in grado di salvare l'azienda dei Sezin. Emir, prepotente, violento e gelosissimo di Nihan riuscirà a sposare la ragazza con un matrimonio combinato. Dopo cinque anni Kemal e Nihan si ritrovano più adulti, col primo, diventato ingegnere, chiamato a lavorare a un progetto dell'azienda di Emir. Inutile dire che i sentimenti per Nihan rimasti intatti, daranno vita a un triangolo amoroso che si pone al centro di una vicenda corale fatta di complotti, intrighi e segreti che affiorano da un passato che minaccia costantemente di compromettere il presente. Del resto, la più cara amica di Kemal, Leyla, nasconde un segreto che ha a che fare con la famiglia di Nihan.



La serie trasmessa in 110 paesi Dopo la prima messa in onda in Turchia tra la fine del 2015 e la metà del 2017, Endless Love è stata acquistata in oltre centodieci paesi (compresi gli Stati Uniti dove è stata la serie turca più vista) e doppiata in più di cinquanta lingue giungendo anche in Italia dove le serie televisive provenienti dallo stesso Paese hanno già dimostrato di avere una accoglienza più che favorevole, come provano i dati di ascolto di Cherry Season - La stagione del cuore, My Home My Destiny, Dreams and Realities e, soprattutto, Terra Amara, giunto in Italia nel 2022 e titolo di richiamo delle ultime stagioni televisive di Canale 5.

Lo show, il cui titolo originale è Kara Sevda, ha accumulato candidature e premi fin dalla prima stagione in Turchia, Paese che ha fatto diventare celebrità internazionali i due protagonisti, Neslihan Atagül e Burak Özçivit, oltre ad altri volti del cast. Tra i premi vinti, spicca l'International Emmy Award 2017 nella categoria Miglior telenovela.

Nello show, gli spettatori di Terra Amara ritroveranno i popolari Kerem Alisik e Rüzgar Aksoy, che nella soap opera interpretavano Ali Rahmet Fekeli ed Ercüment Akman ma sono molte le similitudini, almeno nello spirito della storia, tra Endless Love e Terra Amara. Anche lì i due protagonisti vivevano un amore ostacolato da mille avversità. Tuttavia le differenze tra i due prodotti, primo fra tutti il contesto storico (Terra Amara è ambientato negli anni Settanta, Endless Love nei giorni nostri), sono senz'altro motivo di interesse per il pubblico che pare già molto coinvolto dal nuovo intreccio.

Nihan e Kemal, chi sono gli attori che li interpretano

Neslihan Atagül, intreprete di Nihan, è nata ad Istanbul nel 1992 e ha alle spalle un buon numero di esperienze cinematografiche e televisive in Turchia. Ha vinto vari riconoscimenti, anche internazionali, tra cui l'Oscar come Migliore attrice al Tokyo Film Festival.

Burak Özçivit, in Endless Love il giovane Kemal, è un attore e un modello in Turchia, seguito da oltre venticinque milioni di follower solo su Instagram. Anche lui ha maturato un discreto numero di ruoli per la tv e il cinema e grazie alla sua professione di attore ha conosciuto la compagna e madre del suo primo figlio, l'attrice Fahriye Evcen con cui ha recitato nella serie Çalıkuşu.

Tra gli altri interpreti di Endless Love Kaan Urgancıoğlu nel ruolo di Emir, Zerrin Tekindor nel ruolo di Leyla e Melissa Aslı Pamuk, già nota agli spettatori italiani per La ragazza e l’ufficiale.

Endless Love in Turchia ha avuto la durata di 2 stagioni divise in 74 episodi, ciascuno lungo dai 120 ai 140 minuti. Mediaset dividerà il materiale in puntate più brevi, non è dato sapere, quindi, il numero di episodi della messa in onda italiana.

