Murat Ünalmış, l'attore turco diventato popolare per i suoi ruoli sul piccolo schermo all'interno di titoli trasmessi in molti paesi del mondo, è di nuovo uno dei protagonisti di questa stagione televisiva con La rosa della vendetta, serie turca del 2023 trasmessa in prima serata su Canale 5. La serie, che in originale di intitola Gülcemal (dal nome del suo protagonista, Gülcemal Şahin, interpretato, appunto, da Ünalmış), è iniziata in primavera. L'ultimo episodio, in Italia, andrà in onda il 13 luglio

