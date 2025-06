Yara, il cast del film sull'omicidio di Yara Gambirasio stasera in tv

1/6 Taodue

Chiara Bono, oggi 22enne, interpreta Yara Gambirasio in Yara, il film di Marco Tullio Giordana in prima tv su Canale 5 lunedì 23 giugno. Dopo l'esordio in Don Matteo nel 2018, Bono ha interpretato Liliana Segre nel biopic Figli del destino e ha recitato in Che Dio ci aiuti e in Odio il Natale. Nel 2025 è tornata al cinema con un film basato sulla persecuzione nazista degli ebrei, La farfalla impazzita