Nel 2010 interpreta Elena nel film La nostra vita di Daniele Luchetti, vincendo il Nastro d'argento alla migliore attrice non protagonista sia per la sua interpretazione nel film di Luchetti sia per quella nel film Due vite per caso. Nello stesso anno è anche madrina della 67ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Per il film La nostra vita, riceve inoltre la sua prima candidatura ai David di Donatello 2011 come miglior attrice protagonista