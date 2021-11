Can Yaman annuncia il suo libro: "ho deciso di parlarvi di me"

Il 30 novembre uscirà un libro dedicato a Can Yaman . A rivelarlo è stato lo stesso attore turco con un video pubblicato su Instagram. “Per la prima volta ho deciso di parlarvi di me. Fino in fondo, senza filtri . Voglio raccontarvi la mia verità. Il mio libro, dal 30 novembre in libreria, ora preordinabile su tutti gli store online” ha scritto Can, che presto vedremo nei panni di Sandokan.

Can Yaman, “Sembra strano anche a me”

Il libro di Can Yaman si intitola “Sembra strano anche a me”. Un progetto che promette di mostrare l'attore turco, ormai star anche in Italia, come i fan non l'hanno mai visto. “La mia vita ora ve la racconto io come non ve l’ha mai raccontata nessuno” compare scritto nel video di presentazione dell'opera, che conclude: “Il libro rivelazione”. E chissà se “Sembra strano anche a me” parlerà dell'infanzia di Can, nato l'8 novembre 1989 a Istanbul nel quartiere Suadiye. Fu educato soprattutto dalle sue nonne, a causa delle difficoltà finanziarie che i suoi genitori avevano sperimentato. Genitori che divorziarono quando lui aveva cinque anni. Ha frequentato il liceo italiano di Istanbul dove fu notato per essere uno degli studenti più promettenti. A 24 anni, Yaman si è laureato al Dipartimento di giurisprudenza dell'Università Yeditepe, ma dopo poco ha preferito dedicarsi alla sua passione per la recitazione. La sua carriera da attore è iniziata nel 2014, ma il successo è arrivato nel 2017 con il ruolo di Ferit Aslan, un ricco uomo d'affari, nella serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d'amore”.