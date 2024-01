Guardando alle docuserie, uno tra i progetti più attesi di questo inizio 2024 è The New Look. Senza ombra di dubbio. In arrivo su Apple TV+ il 14 febbraio prossimo, il progetto di Todd A. Kessler vede Ben Mendelsohn nei panni di Christian Dior e Juliette Binoche in quelli di Coco Chanel. A raccontare qualcosa in più della serie, è il trailer diffuso nelle scorse ore dalla piattaforma.

The New Look, il trailer

Ispirata a fatti realmente accaduti, The New Look racconta Christian Dior e Coco Chanel. In una Parigi occupata dai nazisti, i due firmarono l'inizio della moda moderna. E tracciarono un cammino che, ben presto, li elevò al ruolo di leggende.

I primi tre episodi della serie saranno presentati in anteprima il 14 febbraio, seguiti da un episodio ogni mercoledì con finale il 3 aprile.

La saga segue le storie sorprendenti dei "rivali" di Dior, da Chanel e Pierre Balmain fino a Cristóbal Balenciaga. E offre uno sguardo straordinario sui modelli e gli abiti che Christian Dior creò attraverso la sua Maison Dior. Ma, al centro della narrazione, vi è proprio la contrapposizione tra Dior e Chanel. E, dunque, tra Christian e Coco. Perché, senza di loro, quelle Maison non sarebbero esistite. E la moda non sarebbe quella che oggi conosciamo. Tanto Dior costruiva abiti drammatici e vite accentuate, quanto Chanel puntava sulla morbidezza. In affari, non c'era rivalità più grande. Ma neppure nella vita i due erano amici.

Quando la II Guerra Mondiale scoppiò, Coco Chanel chiuse l'azienda e divenne un'agente dell'intelligence nazista. Al contrario, Catherine Dior (sorella di Christian) venne arrestata, torturata e poi condotta nel campo di concentramento di Ravensbrück, per aver aiutato la Resistenza francese. Il fratello, chiamato a combattere nell'esercito di Francia, una volta lasciato il fronte si unì a Lucien Lelong. Nel 1946 fondò il suo marchio, e lanciò una collezione di 90 pezzi che fu soprannominata "The New Look" (da qui il titolo della serie).

Erano diversi, Christian Dior e Coco Chanel. Lo erano nello stile, lo erano negli ideali. Lo erano nelle loro vite, che correvano veloci su binari paralleli.