Athos - Sempre nel 1998 è su un altro grande set, quello de La maschera di ferro, dove interpreta Athos. Nel 1662, la Francia è in bancarotta per le guerre di Re Luigi XIV (Leonardo di Caprio) contro la Repubblica olandese. I famosi moschettieri hanno intanto preso strade separate: Aramis (Jeremy Irons) è un sacerdote anziano, Porthos (Gérard Depardieu) è un ubriacone e Athos (John Malkovich) è in pensione. Solo D'Artagnan (Gabriel Byrne) è rimasto con i moschettieri. Il gruppo si riunirà?