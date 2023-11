The New Look, le prime immagini della serie su Dior e Chanel

Ben Mendelsohn e Juliette Binoche sono i due creativi che, insieme ai loro contemporanei, contribuirono alla rinascita della Francia postbellica attraverso la moda. Lo show andrà in onda con i primi tre episodi il 14 febbraio 2024



Gli appassionati di moda e non solo aspettano da tempo notizie sulla messa in onda di The New Look, la serie drammatica che racconta l'ascesa del couturier Christian Dior di cui si parla da diverso tempo.

Lo show, la cui prima stagione è composta da dieci episodi, debutterà in streaming su Apple TV+ (visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now) il prossimo 14 febbraio, data che è stata annunciata dalla piattaforma in occasione del rilascio delle prime foto della produzione.

Negli scatti si può apprezzare la cura con cui Ben Mendelsohn e Juliette Binoche e gli altri membri del cast stellare dello show sono entrati negli abiti d'epoca delle leggende della moda francese ma anche l'ambientazione e la fotografia rivelano la qualità di un prodotto che sembra imperdibile per più di un motivo.

Una storia di moda nella Francia occupata dai nazisti Le prime immagini di The New Look non fanno che accrescere la curiosità rispetto a una produzione che già sulla carta sembrava una sfida impegnativa per Todd A. Kessler, regista e uno dei produttori della serie, chiamati a riportare gli spettatori nella Francia occupata dai nazisti.

In uno degli scenari storici più coinvolgenti di sempre, un gruppo di creativi stava immaginando la società della seconda metà del Novecento dando spirito nuovo alle donne a cui, sia in Europa che altrove, sarebbe stata affidata buona parte della ricostruzione.

In un ambiente, quello della moda, in fase di transizione dal vecchio al nuovo, Coco Chanel si sente insidiata da Christian Dior, il cui contributo creativo avrebbe cambiato tutto e per sempre. Con loro, tanti altri nomi della moda del tempo per un affresco che abbraccerà un lungo arco di tempo, dal momento che a questa prima stagione ci sarà un seguito le cui riprese dovevano iniziare questo mese ma che al momento subiscono i ritardi causati dallo sciopero SAG-AFTRA.

Binoche è Chanel, Mendelsohn è Dior Nelle prime foto diffuse da Apple TV+ Juliette Binoche indossa gli abiti raffinati e i cappellini originali che caratterizzavano lo stile di Mademoiselle Coco Chanel e Mendelsohn i completi con cravatta che riconosciamo nelle foto d'epoca che raffigurano Christian Dior.

Notevole la trasformazione sullo schermo di Maisie Williams che ha i riccioli di Catherine Dior, la sorella dello stilista. Perfetti anche John Malkovich, nel ruolo di Lucien Lelong, presidente della Chambre Syndicale de la Haute Couture che aiutò Dior dandogli lavoro durante l'occupazione nazista, Emily Mortimer come Elsa Lombardi, la socialite amica di Chanel, e Claes Bang, nei panni della spia nazista Spatz.

Non si tratterà solo di una storia legata all'ascesa del genio di Dior e alla sua rivalità con Chanel, il contesto storico renderà ancora più interessante l'intera vicenda scritta che accarezza il registro della spy story.

Nei vari episodi, in onda fino al 3 aprile, uno alla settimana con i primi tre rilasciati in blocco nel giorno del debutto, compariranno anche Pierre Balmain (impersonato dall'attore Thomas Poitevin), e altri gradi personaggi della moda, da Cristobal Balenciaga a Saint Laurent.

Con la data di uscita inizia, dunque, il conto alla rovescia che sarà preceduto da teaser e dal trailer ufficiale, probabilmente disponibili nelle prossime settimane. Con le immagini montate si potrà avere un assaggio della soundtrack che include brani della prima metà del ventesimo secolo rifatti da grandi voci della musica contemporanea, da Nick Cave a Florence Welch a Lana del Rey. Non resta che attendere.

