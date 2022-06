Balenciaga: Alberto San Juan nei panni del grande stilista per Disney+

Con l'annuncio dell'ingresso di Alberto San Juan come protagonista di Balenciaga , serie tv dal titolo provvisorio prossimamente in streaming, Disney + annuncia l'inizio delle riprese in Francia e in Spagna dello show biografico che racconterà la vita e i traguardi professionali del designer che ha cambiato per sempre la storia della moda.

Cristóbal Balenciaga non fu solo un grande creativo di moda ma fu anche un uomo del suo tempo , profondamente tormentato dalle vicende del suo paese le cui ripercussioni hanno agito sulla sua già complessa vicenda personale, costellata da numerose e dolorose perdite. In un'epoca affatto sensibile al suo approccio creativo alla vita, Balenciaga lottò per la ricerca della sua identità come persona e come artista lasciando in eredità al mondo un approccio all'arte sartoriale del tutto inedito e anticonvenzionale le cui tracce sono visibili nella moda dei giorni nostri.

La scelta di Alberto San Juan

approfondimento

Per interpretare il grande stilista, i creatori e registi del progetto Jose Mari Goegana, Jon Garaño e Aitor Arregi, anche sceneggiatori insieme a Lourdes Iglesias, hanno individuato in Alberto San Juan il protagonista giusto. Vincitore due volte del Premio Goya (il più prestigioso riconoscimento cinematografico spagnolo), come Miglior protagonista per Under the Stars del 2008 e come Miglior attore non protagonista per Sentimental del 2021, San Juan ha alle spalle una corposa carriera teatrale che gli è fruttata diversi riconoscimenti e che l'ha condotto alla fondazione della Animalario Company di Madrid. A lui toccherà dare vita a un personaggio elegante, solitario e oscuro che catturerà col suo fascino gli spettatori contemporanei.



I professionisti coinvolti nella produzione

Alberto San Juan ha accolto l'assegnazione del ruolo con grande entusiasmo e in una nota ufficiale ha descritto Balenciaga come una grande sfida: “È quasi come girare tre film in quattro mesi, in diverse lingue e con un intervallo di alcuni decenni tra l’inizio e la fine”, ha commentato l'attore. San Juan, nella nota, non ha mancato di sottolineare il coinvolgimento nel progetto di numerose eccellenze del panorama cinematografico. Oltre ai già menzionati creatori, anch'essi nell'elenco dei vincitori dei Premi Goya, sarà notevole anche il lavoro di Bina Daigeller, costumista nominata all'Oscar per la pellicola live-action Mulan, che, insieme al modellista Pepo Ruiz Dorado sta ricreando le creazioni frutto del genio del maestro.