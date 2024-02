1/15 ©IPA/Fotogramma

Giorgio Armani posa, come da tradizione, tra le sue indossatrici che, anche per la sfilata della collezione Fall/Winter 2024-25, camminano sulla passerella sorridenti, in controtendenza col mood che attraversa le presentazioni milanesi e non solo ma in linea col modo di intendere la moda del leggendario stilista italiano

