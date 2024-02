Tutto pronto a Milano per la settimana della moda che, come da tradizione, ospita a febbraio le presentazioni delle nuove collezione femminili per l'Autunno/Inverno 2024-25. Fittissimo, più che nelle passate edizioni, il calendario degli appuntamenti sparsi in giro per la città che si dividono in sfilate fisiche, digitali, presentazioni in showroom ed eventi speciali. Nessuno è escluso dal grande circuito della moda che, dalla pandemia in poi, non è più un discorso ad appannaggio esclusivo degli addetti ai lavori e degli insiders. La Camera Nazionale della Moda Italiana e i singoli brand sono pronti a dare il benvenuto alle centinaia di migliaia di utenti che vorranno aggiungersi al pubblico fisicamente presente alle sfilate nel seguire i vari appuntamenti in diretta streaming . Le sfilate previste sono ben cinquantasei , di cui due doppie e cinque realizzate solo in formato digitale. Per tutti il focus è la Moda Donna per la stagione Autumn/Winter 2024-25 . Ecco i dettagli.

Gli appuntamenti: eventi, galà, mostre

Il valzer degli arrivi e delle partenze ai vertici delle direzioni creative di alcuni dei brand più in vista della scena nazionale ha reso la Milano Fashion Week di febbraio una delle edizioni più attese degli ultimi anni.

La curiosità è ai massimi livelli per i debutti delle prime collezioni firmate da Walter Chiapponi (ex Tod's) da Blumarine, di Matteo Tamburini da Tod's e di Adrian Appiolaza subentrato all'ultimo minuto in casa Moschino per far fronte alla scomparsa prematura di Davide Renne.

A questi debutti si aggiungono i ritorni e le sorprese. Torna in calendario Elisabetta Franchi e Marni, che ha sfilato di recente in vari angoli di mondo, da New York, a Tokyo, a Parigi. Per alcuni che saltano il giro (vedi The Attico, Andreadamo, Cormio), altri entrano: tra questi, Khrisjoy e Cosy Sunday.

Confermata l'apertura il martedì per il Fashion Hub a Palazzo Giureconsulti che resterà aperto per ospitare progetti legati a sostenibilità e inclusività, e il galà della domenica sera: il Pre Black Carpet Awards. Nuova la collaborazione tra CNMI e Shenzhen Fashion Design Association che vedrà sfilare in una collettiva tre brand cinesi. La mostra da visitare è “Walter Albini. Il talento, lo stilista”, aperta fino al 22 settembre.