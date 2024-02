Settimana della Moda a Milano, le star in prima fila alle sfilate

1/15 ©Getty

Che siano lì per scegliere gli outfit per il prossimo Autunno/Inverno o, semplicemente, per rendere omaggio con la loro presenza ai propri marchi preferiti, le star non perdono occasione per dare vita a una sfilata nella sfilata quando a Milano c'è la Fashion Week. Popolatissimo di vip il fashion show di Diesel, brand scelto dai volti più cool dello showbiz, molti dei quali provenienti dal mondo della musica. Ecco, da sinistra, Arisa, Ana Mena e Victoria De Angelis, la prima e l'ultima con minigonne cortissime e tacchi alti

