Ed Westwick, Chuck Bass di Gossip Girl, si è fidanzato con Amy Jackson

L'attore che ha rubato i cuori di una generazione ha chiesto ufficialmente la mano della modella e attrice con cui fa coppia da circa due anni. La proposta romanticissima in alta quota, sulle Alpi svizzere



Le foto di Ed Westwick inginocchiato in un favoloso scenario innevato che chiede ad Amy Jackson di diventare sua moglie hanno già spezzato molti cuori tra i fan di Gossip Girl che hanno idolatrato per anni l'interprete di Chuck Bass che presto andrà all'altare con la modella e attrice britannica con cui è in coppia dalla fine del 2021.

L'antieroe della serie televisiva di culto, in onda in Italia tra il 2008 e il 2013, si è reso protagonista di un momento da cinema preparato con anticipo tra le montagne innevate di Gstaad.

Nelle foto, già virali online, Westwick infila l'anello di fidanzamento al dito della sua promessa sposa nel bianco abbacinante delle Alpi svizzere. La proposta è stata fatta in alta quota, sul Peak Walk di Glacier, un ponte sospeso a tremila metri di altezza tra le Alpi svizzere. L'attrazione turistica, normalmente presa di mira dagli escursionisti, è stata monopolizzata per qualche minuto dai due innamorati che hanno fermato il flusso di visitatori per godere di uno scenario unico nel quale si sono fatti immortalare abbracciati e felicissimi.



La proposta sul ponte sospeso Aveva certamente pensato tutto nei minimi dettagli, Ed Westwick per essere certo di farsi dire di sì dalla donna che ama ormai da qualche tempo e a cui ha promesso il suo amore per gli anni che verranno.

L'attore di Gossip Girl, tornato protagonista del grande schermo col thriller Deep Fear - in streaming su Netflix dal 29 gennaio, titolo visibile anche su Sky e Now - ha deciso di rendere indimenticabile la mini vacanza sulla neve organizzata a pochi giorni dalla Paris Haute Couture Week, dove era stato fotografato insieme alla sua ragazza, anche lei molto richiesta dalle case di moda, alle sfilate di Zuhair Murad e Viktor & Rolf.

La coppia, che si è concessa qualche giorno di relax, è ricomparsa su internet per la cronaca della proposta sulla neve, un post unico condiviso sui profili Instagram di entrambi, visto da una platea di quasi venticinque milioni di follower.

A quanto pare, Westwick si è dichiarato davanti a un gruppo di persone che, in attesa di attraversare il ponte, hanno potuto osservare la scena dal vivo incoraggiando l'attore con applausi e congratulazioni.

Gli auguri ai futuri marito e moglie sono arrivati anche dalla platea social. Tra questi spicca un messaggio di Poppy Delevingne che fa gli auguri ai novelli piccioncini. vedi anche Paris Couture Week, gli ospiti visti alle sfilate di Alta Moda

Westwick e Jackson: la love story Nelle ultime settimane Westwick e Jackson hanno condiviso coi loro follower alcune notizie che lasciavano supporre che tra di loro le cose fossero ormai serie.

Circa dieci giorni prima della notizia del fidanzamento, i due innamorati avevano pubblicato un Reel su Instagram nel quale spiegavano attraverso le immagini la lunga ristrutturazione della loro casa di campagna che li ha tenuti impegnati negli ultimi nove mesi. La dimora rustica e lussuosa è stata rivista da zero affinché diventasse la casa dei sogni dei due attori. Questo è solo l'ultimo contributo a una storia d'amore che è stata raccontata sui social fin dall'estate del 2022.

Westwick e Jackson si erano conosciuti a un evento automobilistico alla fine del 2021 e, dopo qualche mese di appuntamenti tenuti d'occhio dai paparazzi, avevano deciso di rendere pubblico il loro amore condividendo le prime foto insieme sul social di Meta. A luglio del 2022, in occasione dei National Film Awards, il primo red carpet di coppia a cui ne sono seguiti molti altri nell'ultima stagione. Nel luglio del 2023 i due attori hanno deliziato i fan con le foto del loro viaggio in India, Paese dove Jackson è molto conosciuta in quanto volto di numerosi lungometraggi.

Ed Westwick è un noto rubacuori e le cronache delle sue vicende sentimentali hanno popolato i media fin da quando è diventato famoso presso il pubblico globale. Tra le sue ex fidanzate, l'influencer Tamara Francesconi, Jessica Michelle Serfaty, ora compagna di Leonardo Maria Del Vecchio, e anche Jessica Szhor, anche lei nel cast di Gossip Girl. Tra il 2017 e il 2018, un momento buio, caratterizzato dalle accuse di abusi e violenza sessuale da parte di tre donne estranee al mondo dello spettacolo respinte fermamente dall'attore e giudicate insufficienti per un processo da parte della procura di Los Angeles. Da lì la rinascita, nuove opportunità professionali e finalmente l'amore.

